So schützen Sie Ihr Fahrrad vor Dieben

Weniger versicherte Fahrräder gestohlen, aber Rekordschaden: 2025 zahlten Versicherer im Schnitt 1270 Euro pro Diebstahl. Mit diesen Tipps wird Fahrradklau deutlich schwerer.

Die Zahl klingt erst einmal positiv: Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland weniger versicherte Fahrräder gestohlen als noch 2024. Doch der Schaden ist so hoch wie nie. Nach Zahlen des Gesamtverbandes der Versicherer (GDV) zahlten Hausratsversicherer im Schnitt 1270 Euro pro reguliertem Diebstahl aus. Bei rund 115.000 Fällen macht das insgesamt etwa 150 Millionen Euro Schaden.

Besonders E-Bikes und hochwertige Sporträder sind bei Dieben beliebt. Aber auch alle anderen Fahrräder brauchen Schutz – selbst wenn sie in der Versicherungsstatistik oft gar nicht auftauchen. Der Auto Club Europa (ACE) gibt Tipps, wie man sein Fahrrad besser sichern kann.

Fahrrad vor Diebstahl schützen: Zwei Schlösser sind besser als eins

Schlösser gibt es vor allem als Kabelschlösser, Bügelschlösser, Kettenschlösser und Faltschlösser. Kabelschlösser bieten laut ACE allerdings nur geringen Diebstahlschutz. Bei den anderen Schlosstypen helfen gängige Tests bei der Orientierung. Auch die aufgedruckten Sicherheitsklassen der Hersteller können einen Hinweis geben, wie widerstandsfähig ein Schloss ist.

Der ACE rät dazu, zwei Schlösser verschiedener Bautypen zu kombinieren. Der Grund: Viele Fahrraddiebe sind auf eine bestimmte Schlossart spezialisiert. Ein zweites, anderes Schloss macht ihnen die Arbeit deutlich schwerer.

Immer an festen Gegenständen anschließen

Auch der Abstellort spielt eine Rolle. Wer sein Rad an belebten und gut beleuchteten Orten parkt, kann das Risiko eines Diebstahls etwas senken. Wichtig ist außerdem: Das Fahrrad sollte immer an einem festen Gegenstand angeschlossen werden. Sonst hilft auch das beste Schloss wenig, wenn das Rad einfach weggetragen werden kann.

Ideal sind Fahrradständer, die fest mit dem Boden verbunden sind. Auch stabile Zäune, Straßenlaternen oder massive Bäume eignen sich – solange Schilder vor Ort das Anschließen dort nicht verbieten. Beim Anschließen muss das Schloss unbedingt um den Rahmen gelegt werden. Vorder- und Hinterrad allein reichen nicht, denn sie lassen sich meist leicht abschrauben.

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Der ACE gibt noch einen weiteren Tipp: Fahrradständer genau anschauen. Besonders dreiste Diebe sägen Metallbügel an und überkleben die Stelle mit Aufklebern. Wer kurz am Bügel rüttelt, kann solche manipulierten Stellen oft erkennen.

Fahrrad vor Diebstahl schützen: Fahrradpass, Fotos und Codierung helfen

Auch wer alles richtig macht, kann Opfer eines Diebstahls werden. Deshalb sollte man vorsorgen – zum Beispiel mit einem Fahrradpass. Darin stehen wichtige Informationen wie Hersteller, Modell und Rahmennummer. Zusätzlich helfen Fotos vom Fahrrad, vor allem wenn individuelle Merkmale gut zu erkennen sind.

Auch Kaufbelege sollte man aufbewahren. Sie können nach einem Diebstahl wichtig sein, etwa für die Versicherung oder zur Identifizierung des Fahrrads. Fahrradpässe gibt es laut ACE unter anderem beim Händler. Auch eine Codierung kann helfen, ein gestohlenes Rad wiederzubekommen.

Häufig bietet die Polizei diesen Service kostenlos an. Dabei werden feste Aufkleber oder eine Gravur am Fahrrad angebracht und in einer Datenbank registriert. Zusätzlich können GPS-Tracker sinnvoll sein. Sie lassen sich versteckt am Fahrrad anbringen und können helfen, das Rad nach einem Diebstahl zu orten.

Achtung: Auch Versicherung genau prüfen

Wichtig ist auch der Blick in die eigene Versicherung. Fahrrad ist nicht gleich Fahrrad versichert. Wer eine Hausratversicherung hat, sollte prüfen, ob und in welchem Umfang das eigene Rad eingeschlossen ist. Manchmal lässt sich der Schutz auch nachträglich erweitern. Ein Blick in die Vertragsbedingungen lohnt sich. Manche Tarife ersetzen nur den Zeitwert eines Fahrrads. Der kann schon nach kurzer Zeit deutlich unter dem Wiederbeschaffungswert liegen.

Für teure Fahrräder können eigene Fahrrad- oder Kaskoversicherungen sinnvoll sein. Sie übernehmen teilweise auch Servicekosten, gängige Reparaturen oder Vandalismusschäden. Allerdings haben solche Policen ihren Preis. Sie kosten schnell mehr als 100 Euro pro Jahr. (dpa/mp)