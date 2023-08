Skandal um Auschwitz-Flugblatt: Söder veralbert Aiwanger mit Hitler-Parodie

Nächste Runde in der Affäre um das antisemitische Flugblatt, das in der Familie von Hubert Aiwanger (Freie Wähler) entstanden sein soll: In einem Bierzelt hat sich Ministerpräsident Markus Söder (CSU) über seinen Stellvertreter lustig gemacht – mit einer Parodie von Adolf Hitler. Während noch geklärt wird, ob das Pamphlet von Hubert Aiwanger oder dessen Bruder Helmut stammt, ist schon klar: Große politische Konsequenzen gibt es nicht.

Am Montagabend führte der bayerische Wahlkampf Markus Söder in ein Bierzelt im niederbayerischen Landshut. Ausgerechnet da, wo sein Vize Hubert Aiwanger als Spitzenkandidat zur Wahl steht, zog der christsoziale Landesvater den 52-Jährigen ordentlich durch den Kakao. Mit einer Stimme, die offenbar deutlich an Adolf Hitler erinnern sollte, trat Söder vor die Menge.

Landshut: Söder imitiert Aiwanger mit Hitler-Stimme

Ohne Hubert Aiwanger direkt beim Namen zu nennen, macht sich Markus Söder über einen Politiker lustig, der zu gerne große Reden schwinge und „in München mal auf den Tisch hauen“ wolle, doch eigentlich nur ein politischer Winzling sei.

So berichtete es ein Reporter des Deutschlandfunks, der Söders Wahlkampfauftritt am Montag beiwohnte. Noch mehrmals, dann aber ohne Hitler-Parodie, sei der CSU-Politiker auf Aiwangers politische Kompetenzen zu sprechen gekommen – stets aber, ohne seinen Stellvertreter anzusprechen.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Antisemitismus-Skandal: Söder bestellt Stellvertreter Aiwanger ein

Die CSU wies am Dienstag strikt von sich, dass Söder Aiwanger als Hitler hat veralbern wollen. „Die aus dem Zusammenhang gerissene Redepassage, die mit aktuellen Entwicklungen nichts zu tun hat und seit Längerem unverändert ist, wurde bereits oft in Anwesenheit vieler Journalisten gehalten. Daraus nun historische Vergleiche zu konstruieren, ist absurd und eine bewusste Manipulation“, sagte ein Sprecher zur „Bild“.

Die Koalition zwischen den Christsozialen und den Freien Wählern habe sich indes bewährt, bekannte Markus Söder in München: „Es gibt auch keinen Anlass, etwas an der Zusammenarbeit zu ändern“. Koalitionen hingen auch nicht an einer einzelnen Person, betonte Söder weiter.

Bayern: CSU-Chef Söder lässt Aiwanger als Minister im Amt

Von Aiwanger, Chef der Freien Wähler und Wirtschaftsminister, verlangt Söder nun, einen Katalog von 25 Fragen zu beantworten, um den Sachverhalt aufzuklären. CSU und Freie Wähler bilden seit 2018 die Regierungskoalition in Bayern. Im Freistaat wird am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt.

Hubert Aiwanger, war am Wochenende wegen eines antisemitischen Flugblatts aus Schulzeiten unter Druck geraten. Aiwanger hatte am Samstagabend schriftlich zurückgewiesen, in den 80er Jahren ein antisemitisches Flugblatt geschrieben zu haben, über das die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet hatte. Gleichzeitig räumte er aber ein, es seien „ein oder wenige Exemplare“ in seiner Schultasche gefunden worden. Kurz darauf gestand Aiwangers älterer Bruder ein, das Pamphlet geschrieben zu haben. Später sagte er, er glaube, dass sein Bruder Hubert die Fluglätter wieder habe einsammeln wollen. (dpa/fbo)