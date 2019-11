Sieht aus wie ein harmloser Raum: Erst eine Wärmebild-Kamera zeigt die riesige Gefahr

Memphis -

Achtung, wenn Sie Abneigung vor Insekten haben, dann sollten Sie jetzt besser wegsehen! Denn was hinter einer unscheinbar wirkenden Wand eines Hauses in Memphis (im US-Bundesstaat Tennessee) lauert, ist definitiv nichts für schwache Nerven.



Es sieht aus wie ein gemütliches, etwas biederes Zimmer: alte Dielen, eine blau-weiße Gardine. Und eine harmlose Wand, die vielleicht etwas frische Farbe vertragen könnte. Doch hinter dieser Wand verstecken sich Tausende kleiner Mitbewohner, die mitunter lebensgefährlich werden können.

Die Bienen-Fänger von „The Bartlett Bee Whisperer“ posten regelmäßig Fotos von ihren Einsätzen auf Facebook. Diesmal waren sie in Memphis unterwegs, in einem „schönen, alten, dreistöckigen Haus“, wie sie schreiben. Sie posten ein Foto von einem Raum des Hauses, bei dem es sich um ein Büro zu handeln scheint.



Doch als die Bienen-Experten eine Wärmebildkamera auf die Wand mit dem Fenster richteten, war die wahre Gefahr zu sehen: das Team machte einen „Hotspot“ aus, also einen riesigen Bienenstock in der Wand. Abertausende Bienen tummelten sich in dem Gemäuer, direkt unter dem Fenster. Sofort machte sich ein Mitarbeiter ans Werk und entfernte vorsichtig die hölzerne Verschalung.



Dahinter offenbarte sich eine Gips-Wand, auch die musste entfernt werden. Nach und nach schälte sich der Mitarbeiter durch die einzelnen Schichten unter dem Fensterbrett und klopfte mit einem Hammer mehrere Löcher hinein.



Bienen werden entfernt: Faszinierendes Naturschauspiel auf Facebook

Anschließend holte der Mann vorsichtig den Bienenstock aus der Wand hervor – Fotos auf Facebook dokumentieren seine Arbeit. Ein faszinierendes Naturschauspiel offenbarte sich: Zwischen den Bohlen in der Wand nisteten Tausende Bienen, einige Honigwaben waren ebenfalls zu sehen.



Mit einem speziellen Vakuum-Sauger entfernten die Experten die Bienen, der Stock wurde umgezogen. Nun leben die Bienen in einem Garten von einem der Mitarbeiter. Auch die Hausbewohner dürften glücklich darüber sein, nun eine bienenfreie Wand zu haben.

Dachstühle, Rollladenkästen oder eben Nischen in den Wänden sind beliebte Nistplätze für Bienen, dort können sie ungestört ihr Nest bauen und unterhalten. Ein solches Nest schnellstmöglich zu entfernen ist dringend notwendig, weil Bienen lebensgefährlich werden können, vor allen Dingen bei Menschen, die allergisch auf sie reagieren. Dazu braucht es nicht einmal hunderte Bienen, ein Stich kann dann schon – an der falschen Stelle platziert – im schlimmsten Fall tödlich enden.



Bienen in Deutschland: Es ist verboten, sie einfach zu töten

In der Regel aber sind Bienen friedliche Zeitgenossen, wenn sie in Ruhe gelassen werden. In Deutschland sind Bienen besonders geschützt: Sie einzufangen, zu töten oder das Nest ohne Zulassung zu entfernen, ist strafbar. Auch die Nester dürfen nicht beschädigt werden. Das Entfernen sollte man also besser dem Fachmann überlassen. (mg)