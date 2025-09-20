Zum ersten Mal stellt eine Frau die Weichen: Deutsche Bahn bekommt eine Chefin

Die Deutsche Bahn suchte einen schnellen Nachfolger für Chef Richard Lutz. Jetzt gibt es eine Kandidatin, die die Weichen in dem heruntergewirtschafteten Konzern auf Erfolg und Pünktlichkeit stellen soll – als erste deutsche Bahnchefin!

Top-Managerin Evelyn Palla, bisherige Chefin der (pünktlicheren) Bahnsparte DB Regio, soll Nachfolgerin von Richard Lutz an der Spitze der kriselnden Deutschen Bahn werden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen. Zuvor hatte „Bild“ berichtet.

Palla soll Lutz ablösen

Bahnchef Richard Lutz musste vorzeitig gehen. Der 61-Jährige sollte den Konzern nur noch so lange führen, bis ein Nachfolger gefunden wurde. Sein Vertrag läuft eigentlich noch bis 2027.

Unter der Führung von Lutz schlitterte die Bahn von einer Negativ-Schlagzeile zur nächsten, immer wieder forderten politische Entscheidungsträger auch die Zerschlagung des Konzerns. Zuletzt sorgte vor allem die marode und kaputt gefahrene Infrastruktur für große Probleme. Die Pünktlichkeit im Fernverkehr stürzte von 78,5 Prozent im Jahr 2017 auf 62,5 Prozent im vergangenen Jahr ab. (dpa/mp)