Back-Youtuberin Sally Özcan erwartet nach eigenen Worten ihr drittes Kind. „Es gibt ein kleines Geheimnis, das wir endlich mit euch teilen möchten. Unsere Familie wächst und schon in ein paar Monaten dürfen unsere beiden Töchter ihr kleines Geschwisterchen kennenlernen“, schreibt die Influencerin auf Instagram. In einer Bilderstrecke zeigt sie mit ihrem Partner Ultraschallbilder sowie eine im Stil einer Zeitung gestaltete Schwangerschaftsankündigung.



Obwohl sie bereits Mutter sei, fühle sich die Schwangerschaft nach 16 und 11 Jahren „wie die allererste an – aufregend, emotional und einfach wunderschön“, schreibt Özcan weiter. „Wir freuen uns unendlich auf dieses neue Kapitel und sind so glücklich, euch auf diese Reise mitzunehmen. Willkommen in unserem nächsten Familienkapitel. Wir freuen uns, dass ihr uns auch auf diesem Weg begleitet.“





Sie zeigt den Partner nur von hinten

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Özcan gehört zu den bekanntesten Back- und Koch-Youtuberinnen. Rund 2,2 Millionen Menschen folgen ihrem Kanal „Sallys Welt“ auf Youtube, 1,3 Millionen Follower hat sie auf Instagram. Sie ist in Bruchsal im Kreis Karlsruhe geboren.

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Ihr Partner sei ein Jahr jünger als sie und habe noch keine eigenen Kinder, hatte Özcan bereits zuvor auf Youtube erzählt. Er sei bodenständig, er habe keine Kinder und einen sehr guten Job. Auf Instagram und Youtube zeigt sie ihren Liebsten allerdings nur von hinten. Demnach ist er größer als sie, hat ein großes Tattoo auf dem Rücken und kurze gewellte, dunkelblonde Haare. Özcan lebt nach eigenen Angaben seit mehr als zwei Jahren getrennt von ihrem Ehemann. (dpa)