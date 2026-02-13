Sicherheitsvorfall! Keine Abflüge mehr in Köln/Bonn

Auf dem Flughafen Köln/Bonn ist am Freitagmorgen der Sicherheitsbereich gesperrt worden, sodass vorerst keine Passagiere mehr abfliegen können. Möglicherweise spielt neu eingeführte Sicherheitstechnik eine Rolle. Inzwischen wurde der Betrieb wieder aufgenommen, so der Flughafen auf seiner Webseite.

Um 6.37 Uhr hatte die Bundespolizei die Luftsicherheits-Kontrollstelle geschlossen und den Sicherheitsbereich der Terminals 1 und 2 geräumt. Das sei „eine vorsorgliche Maßnahme“ gewesen, so der Sprecher. Es habe „keine Gefahr für Leib und Leben von Menschen“ bestanden.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Diagnose Krebs: Hamburgerin wirft UKE Behandlungsfehler vor

Hamburgerin wirft UKE Behandlungsfehler vor Straftaten: Hamburg wird sicherer – aber nicht für Frauen

Hamburg wird sicherer – aber nicht für Frauen Hamburgs Super-Recognizer: Der Mann, der sich Tausende Gesichter merken kann

Der Mann, der sich Tausende Gesichter merken kann Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: HSV-Liebling Otto Stange (19) über seine Rückkehr

HSV-Liebling Otto Stange (19) über seine Rückkehr 28 Seiten Plan 7: Im Kino wird’s jetzt richtig heiß! Und: Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Zu dem Sicherheitsvorfall selbst konnte er noch keine konkreten Angaben machen, „weil wir selbst auch noch in der Aufklärung sind und da nur gesicherte Aussagen machen wollen“, so der Sprecher.

Köln/Bonn: Was ist über den Flugbetrieb bekannt?

Es konnten keine abreisenden Passagiere mehr im Sicherheitsbereich abgefertigt werden. Personen- und Handgepäckkontrolle war nicht möglich. Ankommende Maschinen seien laut Bundespolizei nicht betroffen gewesen, die Reisenden hätten das Flughafengebäude ohne Weiteres verlassen können.

Das könnte Sie auch interessieren: Smoothie-Laden in Hamburg dicht – Nachfolger ist beliebtes Konzept aus Berlin

Der Sprecher bestätigte, dass am Vortag neue Sicherheitstechnik eingeführt worden sei. „Ob jetzt diese neue Technik ursächlich dafür ist, das ist derzeit alles noch im Bereich der Aufklärung.“ (dpa/mp)