Vom Nachholkonsum zur Nische: Nach dem Mauerfall boomen Erotikshops in Ostdeutschland. Eine Schau in Erfurt gibt Einblicke ins Leben abseits der großen Städte.

Zeitgeschichte mal anders: Eine neue Ausstellung in Erfurt beleuchtet die Welt des Erotikhandels in der ostdeutschen Provinz (Symbolbild). IMAGO / HRSchulz

Erotikshops in einer Zeit des Umbruchs: Eine neue Ausstellung in Erfurt beleuchtet die Welt des Erotikhandels in der ostdeutschen Provinz. „Das Thema mag skurril wirken, aber es steckt natürlich ganz viel Zeitgeschichte drin“, erklärt Uta Bretschneider, Kulturanthropologin und Direktorin des Zukunftszentrums für Deutsche Einheit und Europäische Transformation in Halle (Saale).

Zusammen mit dem Historiker Jens Schöne hat sie ein Buch über den Erotikhandel in Ostdeutschland seit den Umbruchjahren ab 1989 veröffentlicht. Die gleichnamige Sonderschau „Provinzlust. Erotikshops in Ostdeutschland“ zeigt ab Donnerstag im Museum für Thüringer Volkskunde die Fotografien von Karen Weinert und Thomas Bachler. Diese seien bei den Recherchen entstanden und zeichneten sich durch ihren „dokumentarisch malerisch schönen“ Charakter aus, sagte Bretschneider. Die Ausstellung ist bis zum 25. Oktober in der thüringischen Landeshauptstadt zu sehen.

„Es sind vor allem Einblicke in Lebenswelten, die man vielleicht so nicht erwartet, und in Berufswege, die vielleicht ganz erstaunlich sind“, sagt Bretschneider. Die Ausstellung richte den Blick zudem auf die Provinz jenseits der großen Städte.

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„Jahresurlaub in Sexshops in der ostdeutschen Provinz“

Auf das Thema gestoßen ist Bretschneider durch einen Zufall. Während der Corona-Pandemie fuhr sie mit einem Mietwagen durch Südbrandenburg – und entdeckte auf dem Navi plötzlich einen Sexshop, wie sie erzählt. Aus der kuriosen Entdeckung entstand nach ersten Recherchen das gemeinsame Buchprojekt mit dem Historiker. Schöne ist stellvertretender Berliner Beauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Er befasste sich etwa mit dem ländlichen Raum und der Landwirtschaft in der DDR.

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Für das Buchprojekt haben sie die noch verbliebenen Erotikshops in der ostdeutschen Provinz aufgesucht und die Lebensgeschichten ihrer Inhaber erkundet. „Wir haben zwei Jahre unseren Jahresurlaub in Sexshops in der ostdeutschen Provinz verbracht“, erzählt die Kulturanthropologin.

Ute Bretschneider ist Kulturwissenschaftlerin. Auf ihr Austellungs-Thema ist sie per Zufall gestoßen. picture alliance/dpa | Lilli Förter

Ihr Anspruch sei gewesen, den gesamten Osten zu bereisen. Das habe sich jedoch als schwieriger als gedacht erwiesen. So war etwa der einzige noch existierende Laden in Mecklenburg-Vorpommern zu dem Zeitpunkt dabei, zu schließen. Letztlich führten sie zehn Interviews mit Inhabern von Erotikshops in ländlichen Räumen. Die Geschichten dieser Menschen und ihre Verkaufsflächen wurden in den Werken der beiden Fotografen festgehalten.

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Exemplarisch für die Zeit nach dem Ende der DDR

Das Thema sei so interessant, da anhand der Erotikshops exemplarisch wie unter einem Brennglas die Entwicklungen nach der Wende untersucht werden könne, so Bretschneider. Das Ende der DDR habe für viele Menschen einen Umbruch bedeutet – etwa mit Blick auf ihre Berufsbiografien. „Und diese Branche stellte sozusagen eine Möglichkeit dar, sein Berufsleben in Selbstständigkeit fortzusetzen.“ Aber auch der Einfluss von Globalisierung und Digitalisierung sei an diesem Beispiel sichtbar.

Die Hochzeit dieser kleinen inhabergeführten Shops war demnach Anfang der 90er Jahre. „Es war ein Riesenmarkt“, erzählt sie. In der DDR seien Pornografie und der Handel mit pornografischem Material verboten gewesen. Nach der Wende habe deshalb ein großer Nachholbedarf bestanden. „Den gab es ja in ganz vielen Bereichen, diesen sogenannten nachholenden Konsum, wo die Menschen aus der DDR eben dachten: So super, jetzt können wir uns alles kaufen, was wir wollen”, sagt sie.

Wie viele dieser Läden es gegeben habe, ist nicht bekannt, so Bretschneider. Demnach geistert die Zahl 2000 herum, belegt ist das jedoch nicht. Sicher sei nur, dass es selbst in kleinen Orten mehrere Geschäfte gegeben habe – etwa drei in Aschersleben und zwei in einer Straße im sächsischen Oschatz.

Ab Mitte der 1990er Jahre gerieten viele der kleinen Läden durch Erotik-Ketten unter Druck. Mit dem Aufkommen des Internets und des Onlinehandels in den 2000er Jahren konnten viele schließlich nicht mehr mithalten.

Wie lang hält sich die „Provinzlust“?

„Es sind also wirklich quasi zwei Hände voll Läden, die es noch gibt“, so Bretschneider. Diese könnten noch existieren, weil sie in der eigenen Immobilie sind und die Inhaberinnen und Inhaber zum großen Teil selbst hinter der Ladentheke stehen. Wer Erotikartikel nicht online kaufen wolle, müsse künftig wohl häufiger in die Stadt fahren. „Die Provinzlust in der Provinz“ werde wohl nicht das ewige Leben haben, sagt die Kulturanthropologin. (dpa/mp)