  • Gronau

Senior stirbt bei Brand einer Gartenlaube

Feuerdrama im Münsterland: Ein 85-jähriger Mann ist nach dem Brand einer Gartenlaube in Gronau (Westfalen) tot aufgefunden worden. Die Ursache des Feuers ist bislang unklar.

Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, kam es am Montagnachmittag zu dem Vollbrand des Häuschens.

Bei den durch die Feuerwehr schnell eingeleiteten Löscharbeiten wurde der Leichnam des Mannes gefunden. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

