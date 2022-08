„Arrogante und selbstgefällige Art“: Restaurant bewirtet keine Veganer mehr

Veganer:innen? Hier nicht! Eine britische Restaurantbesitzerin hat keine Lust mehr, Menschen zu bewirten, die sich der rein pflanzlichen Ernährung verschrieben haben. Sie strich alle veganen Gerichte von der Karte – vor allem, weil sie und ihr Team von der „arroganten und selbstgefälligen Art“ der Veganer:innen die Nase voll hätten. Ein Shitstorm ließ nicht lange auf sich warten.

Wie der britische „Telegraph“ berichtet, ist das Bistro „The Kitchen“ auf der britischen Isle of Wight bereits eine mehrfach ausgezeichnete Institution. Nun eröffnete das Lokal jüngst den neuen Ableger „London House Bistro“ und bietet dort freitags und samstags ein Abendmenü an. Aber: Vegane Optionen gibt es hier nicht – und das aus gutem Grund.

Wie die Restaurantbesitzerin auf Facebook schreibt, haben sie – nachdem sie das Abendmenü am Montag vergangener Woche veröffentlichte – innerhalb kürzester Zeit zahlreiche, negative Kommentare erreicht. Einige davon seien so unter der Gürtellinie gewesen, dass sie sie löschen musste. Die Welle an Kritik, die dann weiter über das Restaurant hereinbrach, bezeichnete die Besitzerin als „Social-Media-Mobbing“. So habe ein Anrufer sie zudem als „ekelhafte, schreckliche“ Frau bezeichnet.

Britisches Bistro bietet keine veganen Optionen mehr an

Doch die Wirtin gibt deswegen nicht klein bei und bleibt bei ihrer „Anti-veganen“-Haltung, denn sie stellte in ihrem Facebook-Eintrag weiter klar, dass die Veganer:innen diesen Schritt selbst zu verantworten hätten. So hätten sie und ihr Team aufgehört, für die Pflanzenfreunde zu kochen, „weil wir die Nase voll hatten von der arroganten, selbstgefälligen Einstellung“. So hätte es durchaus auch eine Zeit gegeben, in der es in dem Bistro vegane Optionen gegeben hätte. Aber: Daran wurde – nach Aussage der Restaurantbesitzerin – ständig etwas bemäkelt.

Das hier könnte Sie auch interessieren: Er ist Veganer: Joaquin Phoenix kriegt Preis und fährt dann ins Schlachthaus

Offenbar hätten sich Leute auch darüber beschwert, dass sich die pflanzlichen mit den tierischen Produkten einen Kühlschrank teilen mussten. Und: „Wir sagten ihnen, welche veganen Optionen wir ihnen anbieten können, und sie nannten sie ekelhaft“, erklärt sie ihre Entscheidung weiter. Aber: Ihr sei auch bewusst, dass nicht alle Veganer:innen gleich seien, aber die „militante Minderheit“ habe dafür gesorgt, dass sie nun gänzlich darauf verzichte, auf die Bedürfnisse von Veganer:innen einzugehen, vegetarische Gerichte gibt es aber weiterhin. (alp)