Segelflugzeug stürzt in Wohngebiet ab – Pilot tot

Im Bundesland Niederösterreich stürzt am Samstagnachmittag ein Segelflugzeug ab. Für den Piloten kommt jede Hilfe zu spät.

In einem Wohngebiet in Niederösterreich ist ein Segelflugzeug abgestürzt. Der Pilot sei bei dem Unglück in Brand-Nagelberg (Bezirk Gmünd) ums Leben gekommen, bestätigte am Samstag die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Das Segelflugzeug soll in Tschechien gestartet sein. Anrainer oder Passanten wurden ersten Angaben zufolge nicht verletzt. Das Unglück passierte um Waldviertel, dem nordwestlichen Teil des Bundeslandes Niederösterreich. (dpa)