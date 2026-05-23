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Olpe Segelflugzeug

Rettungsdienste und Polizei arbeiten an der Unfallstelle, nachdem das Segelflugzeug auf die A45 gestürzt ist. Foto: picture alliance/dpa/Berthold Stamm | Berthold Stamm

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Segelflugzeug stürzt auf Autobahn – ein Toter

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Beim Absturz eines Segelflugzeugs auf der Autobahn 45 bei Olpe im Sauerland kommt der Pilot (56) ums Leben. Die Polizei ermittelt, zur Ursache gibt es noch keine Angaben.

In dem Flieger saßen laut den ersten Ermittlungen zwei Menschen. Der zweite Insasse im Alter von 49 Jahren kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. 

Segelflugzeug stürzt kurz nach Start über A45 ab

Nach Angaben der Polizei war der Segler vom direkt neben der Autobahn liegenden Flugplatz Hünsborn gestartet und dann auf Höhe des Parkplatzes Löffelberg auf die A45 in Fahrtrichtung Frankfurt gestürzt. Der Absturzort ist knapp einen Kilometer vom Flugplatz entfernt. Dabei wurde ein Auto beschädigt.

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Die Ermittlungen zur Absturzursache laufen und werden von der Polizei in Olpe und den Luftfahrtbehörden geführt. Laut den Angaben wurde das Segelflugzeug beim Start wie üblich von einem Motorflugzeug in die Höhe gezogen.

Nach dem Abkoppeln des Zugseils kam es zum Absturz. Das ziehende Flugzeug blieb ohne Schaden. Die Autobahn blieb bis in den späten Samstag in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr ab. (dpa/mp)

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