CSD-Anschlag

Schwerverletzten geht es besser - was über Abdul B. bekannt ist

Mit diesem Foto (links) sucht die Polizei nach Abdul B. Bei ihm handelt es sich um den mutmaßlichen Verdächtigen, der das Auto in die Menschenmenge gefahren haben soll. Polizei Berlin / picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH

Ein 21-Jähriger hat einen tödlichen Anschlag auf den Berliner CSD verübt. Auch in Hamburg ist die Trauer groß.