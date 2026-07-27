CSD-Anschlag

Schwerverletzten geht es besser - was über Abdul B. bekannt ist 

Polizei und Rettungskräfte an einer Unfallstelle nachts nahe dem Flughafen, im Vordergrund Feuerwehrauto.
Mit diesem Foto (links) sucht die Polizei nach Abdul B. Bei ihm handelt es sich um den mutmaßlichen Verdächtigen, der das Auto in die Menschenmenge gefahren haben soll.

Ein 21-Jähriger hat einen tödlichen Anschlag auf den Berliner CSD verübt. Auch in Hamburg ist die Trauer groß.

Der Christopher Street Day am Samstag in Berlin ist abgebrochen worden, nachdem ein Auto am Rande der Großveranstaltung in eine Menschenmenge gefahren ist. Mindestens eine Frau wurde getötet, 16 weitere Menschen wurden verletzt - mehrere davon lebensbedrohlich. Die Polizei sucht nach einem 21-jährigen Tatverdächtigen. Alle aktuellen Entwicklungen in unserem Liveticker.

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