Bei stürmischem Wetter läuft ein Floß auf dem Bodensee voll Wasser. Die Besatzung wird von Einsatzkräften gerettet.

Stürmisches Wetter am Bodensee: Die Polizei hat sieben Menschen von einem sinkenden Floß gerettet (Symbolbild). picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand

Auf dem Bodensee sind am Montag sieben Menschen von einem sinkenden Floß gerettet worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Floß im Bereich der Rheinmündung bei stürmischem Wetter voll Wasser gelaufen und drohte zu sinken.

Einsatzkräfte der Wasserpolizei und des Feuerwehrbootes „Föhn“ wurden alarmiert. Die Besatzung konnte die sieben Abenteurer rechtzeitig an Bord bringen – einige von ihnen mussten bereits aus dem Wasser gezogen werden.

Zum Zeitpunkt des Unglücks herrschte eine Starkwindwarnung auf dem See. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. (dpa/mp)