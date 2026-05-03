Schwerer Unfall auf Autobahn: Frau stirbt – Kind schwer verletzt

Dramatischer Unfall auf der A61 in Nordrhein-Westfalen: Ein Auto überschlägt sich, eine Frau stirbt noch vor Ort, ein Kind ist schwer verletzt.

Die bislang nicht identifizierte tödlich verletzte Frau war Beifahrerin in einem Auto, dem ein anderes Auto auffuhr, wie Staatsanwaltschaft und Polizei Köln bekannt gaben. Insgesamt wurden bei dem Unfall drei Menschen teils lebensgefährlich verletzt, wie eine Polizeisprecherin am Abend sagte. Sie kamen nach dem Unfall am Nachmittag in Krankenhäuser.

Tödlicher Unfall bei Kerpen: Fahrbahn war regennass

Der Wagen eines 51-Jährigen und seiner Beifahrerin war auf regennasser Fahrbahn zum Stehen gekommen. Die Ursache dafür ist nach Angaben der Sprecherin noch unklar. Ein anderer Wagen, in dem ein ebenfalls 51-jähriger Mann und ein Elfjähriger saßen, fuhr auf das stehende Auto auf. Die Frau im ersten Auto starb noch an der Unfallstelle, der Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen, wie die Sprecherin sagte.

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Der 51-Jährige in dem hinteren Wagen wurde schwer verletzt, ebenso wie der elfjährige Junge. Ihr Auto hatte sich bei dem Unfall überschlagen und war auf dem Dach liegen geblieben. Wie die Feuerwehr Kerpen mitteilte, erstreckte sich das Trümmerfeld über eine Länge von rund 200 Metern.

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Zuvor hatte es an derselben Stelle bereits einen Unfall gegeben. Die beiden Unfälle hingen nach Angaben der Sprecherin den ersten Erkenntnissen nach aber nicht zusammen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Ursache dauern an. Ein Unfallaufnahmeteam sicherte Spuren. Die Fahrtrichtung Koblenz war nach offiziellen Angaben ab dem Autobahnkreuz Kerpen gesperrt. (dpa/mp)