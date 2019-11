Schwerer Lkw-Unfall auf A1: Autofahrer empört mit Hirnlos-Aktion, Polizei fassungslos

Stuhr -

Bei Unfällen auf der Autobahn kann eine Rettungsgasse über Leben und Tod entscheiden. Im Bewusstsein vieler Autofahrer ist diese Erkenntnis aber offenbar noch nicht angekommen. Im Angesicht alarmierender Fallzahlen sah sich die Bundesregierung erst vor wenigen Wochen dazu veranlasst, härtere Strafen für Verkehrssünder zu beschließen.

Ein neuer Fall auf der Autobahn 1 zeigt, wie dringend konsequente Verfolgung angebracht ist.

Drei Lkw krachen auf A1 zusammen

Zu einem schweren Unfall ist es am Dienstag auf der A1 vor dem Dreieck Stuhr bei Bremen gekommen. Dort kam es zu einer verhängnisvollen Karambolage gleich mehrerer tonnenschwerer Fahrzeuge.

Ein 43-jähriger Tankwagenfahrer hatte einen Rückstau an den Anschlussstellen übersehen, konnte nur noch in letzter Sekunde abbremsen. Für die 60-jährige Fahrerin eines Klein-Lkw ging das hingegen zu schnell, sie krachte mit ihrem Fahrzeug in den Tanklastzug. Wiederum ein dahinter fahrender Lkw-Fahrer fuhr infolgedessen mit seinem Sattelzug auf den Klein-Lkw auf.

Von Rettungskräften und Polizei forderte die Alarmierung einen schnellen Noteinsatz. Erste Meldungen berichteten von mindestens einer verletzten Person, die durch den Crash in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden sei. Später stellte sich heraus, dass die in den Unfall verwickelten Personen nur leicht verletzt wurden, doch das konnten die Einsatzkräfte zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen.

Aufgrund des Lkw-Unfalls musste die Strecke in Richtung Bremen zeitweise voll gesperrt werden. Die Folge auf einer so vielbefahrenen Route: Kilometerlange Rückstaus.

Dreiste Autofahrer nutzen Rettungsgasse als Schnellspur

Die Reaktion der Autofahrer war, zumindest zunächst, vorbildlich. Die Verkehrsteilnehmer bildeten eine gut funktionierende Rettungsgasse, genügend Platz auch für größere Einsatzfahrzeuge.

Doch von der breiten Gasse fühlten sich einige Autofahrer offenbar zu einer völlig hirnlosen Aktion verführt. Sie nutzten die Rettungsgasse quasi als Schnellspur, um sich aus dem langen Stau herauszumanövrieren.

Vor allem ein Pkw-Fahrer setzte dem gefährlichen und völlig rücksichtslosen Verhalten die Krone auf. Er fuhr durch die Rettungsgasse und hielt dabei eine Polizei-Streife auf, die gerade unterwegs zum Unfallort war.

Hier lesen: Feuerwehrmann packt aus: In acht Minuten am Unfallort – das schaffen wir unmöglich!

Irgendwann bemerkte auch er das Blaulicht und das Martinshorn und scherte in den Stau ein. Doch einsichtig über sein Fehlverhalten ließ er nicht erkennen. Denn er reihte sich kurz in den Verkehr ein, ließ die Polizei-Streife überholen, nur um dann wieder auszuscheren und seine Fahrt in der Rettungsgasse fortzusetzen.

Polizei wird es zu bunt und findet deutliche Worte

Selbst den Beamten wurde es da offenbar zu bunt. Sie unterbrachen ihre Einsatzfahrt, stoppten das Auto und wiesen den Fahrer mit deutlichen Worten zurecht. Mit welchem Bußgeld ihm die Polizei seine dreiste Aktion quittierte, ist nicht bekannt.

„Generell fehlen uns da natürlich die Worte für ein solches Verhalten“, kommentiert Deniela Seeger von der Polizei Delmenhorst gegenüber dem „Focus“. „Das kann zu großen Behinderungen der Rettungskräfte führen. Und wenn es wirklich um Menschenleben geht, ist dieses Verhalten einfach nicht zu dulden.“ (jv)