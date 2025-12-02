mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Die drei Angeklagten (hinten l., 2.v.r. und 3.v.r) sitzen zwischen ihren Anwälten im Landgericht Wuppertal.

Die drei Angeklagten (hinten l., 2.v.r. und 3.v.r) sitzen zwischen ihren Anwälten im Landgericht Wuppertal. Foto: picture alliance/dpa | Oliver Berg

  • Wuppertal

Schumacher-Erpresser: Urteil vom Landgericht bestätigt

kommentar icon
arrow down

Drei Männer hatten versucht, die Familie des früheren Formel-1-Rennfahrers Michael Schumacher zu erpressen. Ein Gericht hatte sie schuldig gesprochen. Am Wuppertaler Landgericht wurde nun neu über die gescheiterte Erpressung verhandelt.

Nach der versuchten Erpressung der Familie von Michael Schumacher hat das Wuppertaler Landgericht das Urteil des Amtsgerichts bestätigt und die Berufung verworfen. Der 54-jährige Hauptangeklagte aus der Konstanzer Türsteher-Szene wurde zu drei Jahren Haft wegen versuchter schwerer Erpressung verurteilt. Ein ehemaliger Sicherheitsmitarbeiter der Familie Schumacher erhielt wegen Beihilfe zwei Jahre Haft auf Bewährung. 

Schumacher: Mit Veröffentlichung privater Fotos erpresst

Das Urteil gegen den Sohn des Hauptangeklagten, sechs Monate Haft auf Bewährung, war bereits während des Berufungsprozesses rechtskräftig geworden, als der 31-Jährige seine Berufung zurückzog. 

Das könnte Sie auch interessieren: „Sie fährt ein“ – Was Hamburger Juristen über den Block-Prozess denken

Die Familie Schumacher war mit der Veröffentlichung privater Fotos und Videos von Michael Schumacher erpresst worden. Sie sollten 15 Millionen Euro zahlen, andernfalls werde man die Bilder im Darknet veröffentlichen. Der frühere Formel-1-Rennfahrer wird seit seinem schweren Skiunfall 2013 von seiner Familie und deren Mitarbeitern von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Er hatte eine schwere Kopfverletzung erlitten. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test