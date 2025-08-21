mopo plus logo
Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften nach einem Raubüberfall in der Völklinger Innenstadt.

Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften nach einem Raubüberfall in der Völklinger Innenstadt.

  • Völklingen

Nach Raubüberfall: Täter entreißt Polizist die Dienstwaffe und erschießt ihn

Als zwei Polizeibeamte im Saarland einen Tankstellenräuber zu Fuß verfolgen, kommt es zu einem Gerangel. Ein Beamter wird von Schüssen aus der Dienstwaffe tödlich getroffen.

Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle im saarländischen Völklingen ist ein Polizist durch Schüsse getötet worden. Nach Angaben der Polizei hatte der mutmaßliche Täter dem Beamten bei einem Gerangel die Dienstwaffe entrissen und geschossen.

Nach einem Raubüberfall auf diese Tankstelle ist ein Polizist durch Schüsse getötet worden.
Nach einem Raubüberfall auf diese Tankstelle ist ein Polizist durch Schüsse getötet worden.
Nach einem Raubüberfall auf diese Tankstelle ist ein Polizist durch Schüsse getötet worden.

Zwei Polizeibeamte hatten nach dem Überfall einen der Täter zu Fuß verfolgt, sagte ein Polizeisprecher in Saarbrücken. Es sei zu einem Gerangel gekommen, der Mann habe einem der Beamten die Schusswaffe entreißen können und mehrfach auf die Polizisten geschossen. 

Täter wurde festgenommen

Der Täter sei bei dem Schusswechsel ebenfalls getroffen worden. Er wurde festgenommen. 

Polizeibeamte untersuchen das Umfeld des Tatorts.
Polizeibeamte untersuchen das Umfeld eines Tatorts.
Polizeibeamte untersuchen das Umfeld des Tatorts.

In Völklingen war ein Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften im Einsatz. Nähere Angaben zum Alter des verstorbenen Beamten machte die Polizei unter Verweis auf den Schutz der Persönlichkeit nicht. (dpa/mp)

