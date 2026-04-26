Schüsse in Washington: Wer ist der Verdächtige?

Bei einem Gala-Dinner mit dem US-Präsidenten fallen Schüsse. Ein Mann wird festgenommen. Was über den mutmaßlichen Angreifer bislang bekannt ist.

Bei einem Gala-Dinner der Hauptstadtpresse mit US-Präsident Donald Trump in Washington ist ein Mann durch eine Sicherheitsschleuse gestürmt und von Sicherheitskräften überwältigt worden. Es fielen Schüsse, der Präsident wurde von seinen Personenschützern in Sicherheit gebracht. Was über den Mann bislang bekannt ist:

Tatverdächtiger ist Lehrer in Südkalifornien

Bei dem Verdächtigen soll es sich um den 31-jährigen Cole Tomas A. aus Südkalifornien handeln, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten. Der Mann soll als Lehrer und Entwickler für Videospiele gearbeitet haben, heißt es unter Berufung auf das mutmaßliche LinkedIn-Profil des Mannes.

In der Nacht zum Sonntag (Ortszeit) durchsuchte die Bundespolizei FBI das Haus des Verdächtigen in Torrance, einem Vorort südwestlich von Los Angeles. Laut Medienberichten soll der Mann 2017 am California Institute of Technology einen Bachelor-Abschluss erworben und 2025 ein Masterstudium an der California State University abgeschlossen haben.

Tatverdächtiger hat Schüsse abgegeben

Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass der Verdächtige alleine gehandelt hat. Er soll sich demnach als Gast im Hilton Hotel, in dem das Dinner stattfand, aufgehalten haben. Während des Angriffs hat der Mann den Angaben nach eine Schrotflinte, eine Handfeuerwaffe und mehrere Messer bei sich geführt.

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Am Montag soll der mutmaßliche Täter vor Gericht erscheinen. Er soll wegen der Verwendung einer Schusswaffe bei einer Gewalttat sowie wegen tätlichen Angriffs auf einen Bundesbeamten unter Einsatz einer gefährlichen Waffe angeklagt werden. Weitere Anklagepunkte könnten noch folgen. (dpa/mp)