Polizeibeamte stehen auf dem Marktplatz. Ein Unbekannter hat auf dem Marktplatz von Gießen mehrere Schüsse abgegeben. Foto: dpa | Carolin Eckenfels

  • Gießen

Schüsse in Gießen: Mehrere Menschen an Marktplatz verletzt – Täter auf der Flucht

Ein Unbekannter hat am Marktplatz von Gießen in Hessen mehrere Schüsse abgegeben. Mehrere Menschen seien verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Täter sei noch flüchtig.

Die Schüsse sind nach Polizeiangaben in einem Sportwettenladen in der Gießener Innenstadt gefallen. Der Tatort ist mit Flatterband abgesperrt. Er liegt am Marktplatz und in der Nähe einer zentralen Bushaltestelle der mittelhessischen Stadt. Die Polizei spricht bislang von mehreren Verletzten, in Medienberichten ist von mindestens drei verletzten Menschen die Rede.

Die Schüsse seien um kurz nach 15 Uhr gefallen, sagte der Polizeisprecher. Derzeit werde nicht davon ausgegangen, dass eine Gefährdung für die Bevölkerung bestehe. Zur Schwere der Verletzungen der Opfer konnte die Polizei noch nichts sagen. Auch weitere Details oder Hintergründe waren zunächst noch nicht bekannt. (dpa/mp)

