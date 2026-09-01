Schüsse fallen in einem Dorf an der deutschen Grenze. Ein Mensch wird getötet. Die Polizei jagt mutmaßliche Täter. Vielleicht geht es um einen Drogenkonflikt.

Bei einer Schießerei in dem niederländischen Dorf nahe der deutschen Grenze sind mindestens ein Mensch getötet und zwei Polizisten verletzt worden. picture alliance/dpa/Presseagentur Heitink/ANP | Avcam

Bei einer Schießerei im niederländischen Dorf Overasselt nahe der deutschen Grenze ist mindestens ein Mensch getötet worden. Zwei Polizisten wurden verletzt. Es habe „sehr viele Festnahmen” gegeben, teilte die Polizei mit. Der Ort bei Nimwegen war stundenlang abgeriegelt, die örtliche Grundschule geschlossen.

Stundenlang machten mehrere Polizeieinheiten auch mit Hubschraubern Jagd auf die mutmaßlichen Täter. Es soll um dutzende bewaffnete Personen gehen. Nach Zeugenangaben hatten sich einige in einem Maisfeld versteckt. Auf zwei Autobahnen in der Region wurden nach Polizeiangaben mutmaßliche Fluchtautos gestoppt und mehrere Personen festgenommen. Mit Hinweis auf laufende Ermittlungen wollte die Polizei keine Einzelheiten wie die Zahl der Festgenommenen geben.

Maskierte und schwer bewaffnete Personen

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Die Tageszeitung „De Telegraaf” veröffentlichte Aufnahmen von Kameras, auf denen etwa 30 schwer bewaffnete und maskierte Personen zu sehen sind. Dutzende junge Männer waren demnach am frühen Morgen durch das Dorf gelaufen. Einige trugen Gewehre.

Die Schießerei soll gegen 4 Uhr gewesen sein. Polizei und Hilfsdienste waren nach Angaben der Polizei schnell zur Stelle. Wie die Polizisten verletzt wurden, ist unklar. Sie seien ins Krankenhaus eingeliefert worden und außer Lebensgefahr.

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Möglicher Drogenkonflikt

Nach Medienberichten handelt es sich um einen Konflikt in einer Drogenbande. Der Mann, auf dessen Haus nun geschossen wurde, soll verbunden sein mit der Bande des Kokainhändlers Jos Leijdekkers, genannt „Bolle Jos”. Er ist einer der berüchtigtsten Drogenhändler und steht seit Jahren auf den internationalen Fahndungslisten.

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Bereits 2025 gab es dort einen Anschlag

Das Haus in dem Dorf war bereits im vergangenen Jahr Ziel eines Anschlages. Damals hatte ein 21-Jähriger mit einer Kalaschnikow auf das Eingangstor gefeuert. Es sollte eine Warnung sein, sagte er später vor Gericht. Den Namen seines Auftraggebers nannte er nicht.

Bei dem Toten soll es sich nach Medienberichten um einen Personenschützer handeln, den die Bewohner des Hauses nach dem Anschlag angestellt hatten.

Entsetzte Reaktionen

Bürger und Politiker reagierten entsetzt, über das Ausmaß der Gewalt. „Diese Gewalt tolerieren wir nicht”, sagte Justizminister David van Weel. „Ich bin zutiefst schockiert”, sagte Bürgermeister Joerie Mindes. „Was heute Nacht in Overasselt passiert ist, ist völlig inakzeptabel und überschreitet alle Grenzen.” (dpa/mp)