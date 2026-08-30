Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Opfer sind laut Polizei Besucher eines Rave-Festivals. Der oder die Täter sind weiter flüchtig.

Polizisten patrouillieren auf einer Straße in der Innenstadt von Aarau. Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa

Bei den nächtlichen Schüssen im schweizerischen Aarau gibt es laut Polizei ein Todesopfer. Fünf Menschen seien zum Teil schwer verletzt worden, teilte die Kantonspolizei Aargau auf der Plattform X basierend auf vorläufigen Erkenntnissen mit.

Die Opfer sind laut Polizei Besucher eines Rave-Festivals. Tatort war die Pferderennbahn, auf der zum Zeitpunkt des Geschehens laut Polizei ein Rave stattfand. „Die Fahndung nach der unbekannten Täterschaft läuft. Mögliche Motive sowie die genauen Umstände der Tat sind noch unklar“, teilte die Polizei auf X weiter mit.

Bewaffnete Polizeibeamte mit einem gepanzerten Einsatzfahrzeug sperren eine Straße in der Nähe der Pferderennbahn Schachen in Aarau ab. Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa

Schweiz: Ein Toter und fünf Verletzte nach Schüssen – Fahndung läuft

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Die Behörden riefen die Bevölkerung dazu auf, das Gebiet zu meiden. Aarau im Schweizer Kanton Aargau liegt etwa 40 Kilometer westlich von Zürich. Die Polizei bittet darum, Video- und Bildmaterial an den Instagram-Kanal der Kantonspolizei Aargau zu senden.

Polizisten patrouillieren auf einer Straße in der Innenstadt von Aarau. Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa

Gegenüber der Schweizer Zeitung „Blick“ äußerten sich mehrere Zeugen. Zunächst hätten die Besucher die Schüsse für ein Feuerwerk gehalten, so eine Frau. Dann habe jemand „Alle runter!“ gerufen. Die Gruppe habe sich daraufhin unter dem DJ-Pult versteckt. Eine Frau sei von einer Kugel getroffen worden.

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Alle Besucher des Raves seien von der Polizei in eine Turnhalle gebracht worden. „Es war schrecklich“, so die Zeugin gegenüber der Zeitung. Das Ganze habe sich unmittelbar nach dem Ende der Veranstaltung abgespielt. (dpa)