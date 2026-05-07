mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Polizisten sind in der Nähe des Tatorts im Einsatz.

Polizisten sind in der Nähe des Tatorts im Einsatz. Foto: picture alliance/dpa/APA | Fotokerschi/Werner Kerschbaummay

  • Linz

Schüsse auf offener Straße in Österreich – mehrere Tote

kommentar icon
arrow down

Auf offener Straße fallen Schüsse. Zwei Frauen und ein Mann sind tot. Die Umstände sind noch unklar.

In Österreich sind drei Menschen durch Schüsse ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtete, starben dabei auf offener Straße zwei Frauen und ein Mann.

Nach Informationen der „Kronen Zeitung“ war es vor einem Gasthaus zu dem Vorfall gekommen. Dabei habe ein älterer Mann zunächst die beiden Frauen und dann sich selbst getötet, schreibt das Blatt. Laut den Einsatzkräften gehe keine Gefahr für die Bevölkerung aus. Weitere Details waren zunächst unklar. (dpa)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test