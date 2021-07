Schrecklicher Fund: Totes Baby in Anglerteich gefunden

Freistadt –

Grauenhafter Fund in einem Anglerteich in Österreich: Ein 40-jähriger Spaziergänger hat am Freitagabend ein totes Baby in dem Teich entdeckt. Das kleine Mädchen war gerade erst zur Welt gekommen.

Das neugeborene Mädchen war nach Angaben des Arztes bereits lebensfähig, teilte die Polizei Sonnabend mit. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion des Leichnams an. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Säugling direkt nach der Geburt in den Anglerteich in Freistadt, nahe der Grenze zu Tschechien, geworfen worden sein.

Ob das Baby zuvor noch am Leben war oder bereits tot abgelegt wurde, ist noch unklar. Die „Oberösterreichische Nachrichten“ berichtete zuerst von dem Fall.

Einsatzkräfte fanden laut ORF noch die Nabelschnur am Körper des Mädchens, die nach der Geburt zwar durchtrennt, aber nicht abgenabelt worden war. Die Suche nach der Mutter läuft. Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich bei der Polizei melden.