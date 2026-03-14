Schrecklicher Fund: Leiche in Hotel entdeckt – Polizei hat einen Verdacht

Polizeibeamte haben in der Nacht einen toten Menschen in einem Hotel im Münsterland gefunden. Die Ermittlungen laufen.

Absperrband flattert an der Drehtür eines Hotels im Münsterland. In dem Gastbetrieb n der Kleinstadt Werne ist in der Nacht zu Sonnabend ein Mensch tot aufgefunden worden. Man gehe nach aktuellem Stand von einem Tötungsdelikt aus, teilte ein Polizeisprecher am Morgen mit. Angaben zur Identität oder zu weiteren Hintergründen machte er zunächst nicht.

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Zuvor sei im Bereich des Hotels eine weitere verletzte Person gefunden worden, hieß es. Zu einem möglichen Zusammenhang der beiden äußerte sich der Sprecher zunächst nicht. (dpa)