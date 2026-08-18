Beinahe-Unfall am Münchner Flughafen: Eine Lufthansa-Maschine setzt zu früh auf. Was bisher bekannt ist.

Kurz nach einer Beinahe-Katastrophe mit einem Boeing-Dreamliner hat am Münchner Flughafen ein Airbus A380 der Lufthansa bei einer Landung zu früh aufgesetzt, wie die Fluggesellschaft auf Anfrage bestätigte.

Alle 351 Passagiere konnten am Montag aber das Flugzeug unverletzt verlassen. Zuvor hatte RTL über den Vorfall berichtet.

Flughafen München: Fehlerhafter Start einer Boeing am Samstag

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Erst vor wenigen Tagen war ebenfalls am Münchner Flughafen eine Boeing der Vietnam Airlines bei einem fehlerhaften Start nur knapp einer Katastrophe entgangen. Die Maschine war am Samstagnachmittag erst hinter dem Ende der Südbahn abgehoben.

Wegen der geringen Geschwindigkeit war beim Start das Heck des Flugzeugs aufgesetzt – es wurde schwer beschädigt. Bei der anschließenden Landung waren die Reifen des Hauptfahrwerks geplatzt. Die Passagiere blieben unverletzt. (dpa/mp)