Nach Sichtungen in Wismar und vor Fischland-Darß-Zingst taucht nun ein Wal vor einem polnischen Seebad auf. Ist es dasselbe Tier?

Seenotretter in einem Rettungsboot im Meer vor dem polnischen Badeort Miedzyzdroje (Archivbild) picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Uncredited

Nach Walsichtungen vor der Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern ist nun ein Wal vor dem polnischen Badeort Miedzyzdroje aufgetaucht. „Es war ein Wal, aber wir können nicht sagen, welche Art es war oder ob es sich um das gleiche Exemplar handelt, das in Deutschland gesichtet wurde“, sagte ein Sprecher der Umweltschutzorganisation WWF Polen.

Der mehrere Meter lange Meeressäuger war am Samstagnachmittag in der Nähe des Strandes vor Miedzyzdroje entdeckt worden, wie die Nachrichtenagentur PAP berichtete. Die polnische Wasserrettung WOPR informierte die Blaue Patrouille des WWF, die den Zustand des Wals überprüfte.

Das Tier sei möglicherweise mehr als sechs Meter lang gewesen, wurde ein WWF-Sprecher zitiert. Er schwamm frei, hatte sich nicht in Fischernetzen verfangen.

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Polens Wasserretter eskortieren den Wal

Ein Boot der Wasserrettung eskortierte den Wal bis in den späten Nachmittag auf seinem Weg nach Osten in die Nähe des Küstenortes Wiselka, um ihn vor Wasserfahrzeugen zu schützen. Die polnischen Wasserretter veröffentlichten in sozialen Netzwerken ein Video von dem Meeressäuger. Es zeigt den grau-weiß gescheckten Rücken und das Blasloch des Tieres im Wasser.

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Ende Juli war ein Wal im Hafen von Wismar aufgetaucht. Zwei Tage später gab es eine weitere Sichtung auf der offenen Ostsee in Höhe der Seebrücke Wustrow. Es war unklar, ob es sich dabei um Wal aus Wismar handelte. (dpa/mp)