Schon Pläne für 2026? Das ist das angesagteste Urlaubsland

Die ersten Buchungen für den Sommer 2026 zeigen einen Trend: Griechenland wird voraussichtlich das beliebteste Urlaubsland der Deutschen. Die Nachfrage ist weiterhin hoch – sowohl für große Inseln wie Kreta und Rhodos als auch für kleinere Ziele wie Korfu und Samos. Besonders familienfreundliche Regionen wie Chalkidiki verzeichnen steigende Buchungszahlen.

Im Gesamtvergleich liegt Griechenland damit fast gleichauf mit Spanien, gefolgt von der Türkei. Bei den einzelnen Reisezielen bleiben Antalya und Mallorca an der Spitze. Direkt dahinter reihen sich Kreta, Rhodos und Kos ein, wie aus den Trendanalysen von TUI hervorgeht. Auch Ägypten gewinnt deutlich an Beliebtheit und verzeichnet starke Zuwächse.

Für Autourlaube rückt Italien 2026 stärker in den Fokus, insbesondere der Norden des Landes. Auf der Fernstrecke steigen die Buchungen nach Mauritius und in die Vereinigten Arabischen Emirate.(mp)