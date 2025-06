Schokocreme-Fans, aufgepasst! Nutella plant neue Sorte

Seit 1964 begeistert die Schokocreme von Ferrero tausende von Menschen. Jetzt plant das Unternehmen eine neue Sorte des Klassikers.

Erstmals seit 61 Jahren bringt Ferrero eine neue Sorte der Schokocreme auf den Markt. Ab Frühjahr 2026 soll Nutella Peanut (deutsch: Erdnuss) in Nordamerika zu kaufen seien, wie „Bild“ berichtet. Der neue Aufstrich soll den klassischen Nutellageschmack mit Erdnuss verfeinern. Also so eine Art supersüße Erdnussbutter? Klingt ungesund, aber lecker!

Auch in Deutschland soll das neue Produkt erhältlich sein. Wann genau auch bei uns Nutella Peanut gekauft werden kann, steht allerdings noch nicht fest. (lw)