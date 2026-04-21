Schock in der Nacht: Plötzlich schläft da ein Unbekannter im Wohnzimmer

Mitten in der Nacht trifft ein Mann in seinem Wohnzimmer auf einen unbekannten Schlafgast. Als er ihn nach Hause fahren möchte, flieht der Unbekannte – und wird kurz darauf erneut gesichtet.

Mitten in der Nacht hat ein Mann in seiner Wohnung in Schechen in Bayern einen Unbekannten entdeckt, der auf seiner Couch geschlafen hat. Dieser sei vermutlich über eine nicht versperrte Tür ins Innere gelangt und habe sich schlafen gelegt, teilte die Polizei mit. Derzeit werde nicht davon ausgegangen, dass er etwas habe stehlen wollen.

Unbekannter wird im Wohnzimmer geweckt – und flieht

Der 60 Jahre alte Bewohner habe den schlafenden Mann geweckt. Obwohl der Fremde den Angaben zufolge nur sehr gebrochen Deutsch sprach, konnte der 60-Jährige herausfinden, dass dieser aus dem Raum Wasserburg am Inn kommt. Daraufhin habe er ihm angeboten, ihn nach Hause zu fahren. Plötzlich sei der Unbekannte jedoch aufgesprungen, habe die Wohnung verlassen und sei in der Dunkelheit verschwunden, so die Polizei.

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Etwa eine Stunde lang sei es dann zu mehreren Notrufen gekommen, dass ein Mann zu Fuß auf der nahegelegenen Bundesstraße 15 unterwegs sei. Die Polizei vermutete, dass es sich dabei um denselben Mann handeln könnte. Trotz Fahndung fanden ihn die Beamten jedoch nicht mehr. Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruchs. (dpa)