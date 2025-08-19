Schock im Garten: Frau entdeckt riesige Würgeschlange im eigenen Kompost

Was liegt denn da? Glücklicherweise hat eine 58-Jährige nicht nach dem aparten Muster in ihrem Komposthaufen gegriffen. Denn da ringelte sich exotischer Besuch.

Eine 2,50 Meter lange Würgeschlange hat sich im Garten der Frau in Herford (Nordrhein-Westfalen) gut getarnt im Komposthaufen versteckt. Nach erstem Anschein handle es sich bei der Riesenschlange tatsächlich um eine Boa Constrictor, gab die Kreispolizeibehörde Herford bekannt.

Wie das auch Königsschlange genannte Tier in den Garten gelangen konnte, sei unklar. Der Ausreißer sei in artgerechte Verwahrung genommen worden. Die Polizei erbittet Hinweise auf die Herkunft des Tieres oder den Eigentümer. (dpa/mp)