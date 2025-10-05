mopo plus logo
Das Himalaya-Gebirge

Blick aus dem Flugzeug auf das Himalaya-Gebirge mit dem Mount Everest. Foto: Sina Schuldt/dpa

  • Qudangxiang

Schneesturm! Fast 1000 Menschen sitzen am Mount Everest fest

Tausend Menschen harren nach einem heftigen Schneesturm in Zeltlagern am Mount Everest aus. Sie befinden sich auf 4.900 Metern Höhe.

Nach einem Schneesturm hängen laut Berichten chinesischer Staatsmedien fast tausend Menschen auf der tibetischen Seite des Mount Everests fest. Demnach sollen sich die Menschen in Berglagern auf rund 4.900 Metern Höhe befinden. Ihre Zelte seien teilweise durch den Sturm beschädigt worden – die Zufahrtsstraßen seien durch Schneemassen blockiert. Eine Rettungsaktion habe bereits begonnen.

Laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenplattform Jimu Xinwen gab es vor Ort auch Opfer. Zu möglichen Toten gibt es bislang keine gesicherten Informationen. (dpa)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

