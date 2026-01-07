mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Die Einbrecher konnten dank ihrer Fußabdrücke auf frischer Tat ertappt werden. (Symbolbild)

Die Einbrecher konnten dank ihrer Fußabdrücke auf frischer Tat ertappt werden. (Symbolbild) Foto: Michael Brandt/dpa

  • Detmold

Schneespuren haben sie verraten: Polizei schnappt Einbrecher

kommentar icon
arrow down

Spuren im frischen Schnee haben am frühen Morgen zwei junge mutmaßliche Diebe im ostwestfälischen Detmold verraten.

Die beiden 18-Jährigen sollen mit einem Gullydeckel die Tür eines Kiosks eingeworfen und dann Tabak und E-Zigaretten gestohlen haben, wie die Polizei im Kreis Lippe mitteilte.

Das könnte Sie auch interessieren: E-Scooter auf dem Gehweg: Diese Regeln gelten beim Parken

Dann begann ihre Flucht. Die Fahndung nach den beiden verlief allerdings kurz. Im Schnee hinterließen die beiden deutliche Abdrücke, denen die Beamten nur folgen mussten. Auch verloren sie Diebesgut. Wenig später fanden die Einsatzkräfte die beiden an einem Auto, in das sie Beute und Tatkleidung geworfen hatten. Die 18-Jährigen wurden wegen schweren Diebstahls vorläufig festgenommen und das Auto sichergestellt. (dpa)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test