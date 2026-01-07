Schneespuren haben sie verraten: Polizei schnappt Einbrecher

Spuren im frischen Schnee haben am frühen Morgen zwei junge mutmaßliche Diebe im ostwestfälischen Detmold verraten.

Die beiden 18-Jährigen sollen mit einem Gullydeckel die Tür eines Kiosks eingeworfen und dann Tabak und E-Zigaretten gestohlen haben, wie die Polizei im Kreis Lippe mitteilte.

Das könnte Sie auch interessieren: E-Scooter auf dem Gehweg: Diese Regeln gelten beim Parken

Dann begann ihre Flucht. Die Fahndung nach den beiden verlief allerdings kurz. Im Schnee hinterließen die beiden deutliche Abdrücke, denen die Beamten nur folgen mussten. Auch verloren sie Diebesgut. Wenig später fanden die Einsatzkräfte die beiden an einem Auto, in das sie Beute und Tatkleidung geworfen hatten. Die 18-Jährigen wurden wegen schweren Diebstahls vorläufig festgenommen und das Auto sichergestellt. (dpa)