Wintereinbruch: Schneechaos in Österreich und Frankreich – Lage ist dramatisch

Wien/Tournon-sur-Rhône -

Es ist ein dramatisches Schneechaos, das Teile Europas derzeit heimsucht:



Im Südosten Frankreichs haben heftige Schneefälle für Chaos gesorgt. Ein Mann ist am Donnerstagabend von einem Baum erschlagen worden, wie mehrere französische Medien unter Berufung auf die Präfektur berichteten.



Der Verkehr kam teilweise zum Erliegen, Züge fielen aus und Tausende Menschen waren ohne Strom. Der französische Wetterdienst warnte in mehreren Départements im Osten des Landes vor Schnee und Glätte.

Frankreich: Baum kippt unter Schneelast um und erschlägt Mann

Ein Autofahrer wollte am Abend in der Nähe der Stadt Bourgoin-Jallieu eine blockierte Straße freiräumen, wie unter anderem die Zeitung „La Dauphine“ berichtete. Dabei wurde er von einem Baum, der unter der Schneelast umkippte, erschlagen. Ein weiterer Mensch, der dem Mann in den 60ern zu Hilfe gekommen war, wurde leicht verletzt.

Rund 200.000 Haushalte in Frankreich ohne Strom

In den Départements Drôme, Isère, Rhône und Ardèche waren am späten Donnerstagabend rund 200.000 Haushalte ohne Strom, wie der Netzbetreiber Enedis mitteilte. Techniker waren im Einsatz, um die Störung zu beheben. Eine Notfallnummer wurde freigeschaltet.

„Auf so kleinem Raum ist das wirklich außergewöhnlich“, sagte Antoine Jourdain, Technischer Direktor und Leiter der nationalen Kriseneinheit von Enedis, dem Sender BFMTV. Die Bäume würden unter der Schneelast umstürzen und auf die Stromleitungen fallen. Bei der Gemeinde Tournon-sur-Rhône war zum Beispiel eine 20 000-Volt-Stromleitung aufgrund des Schnees ausgefallen.

Zugstrecken in und nach Frankreich gesperrt

Zahlreiche Zugstrecken rund um Grenoble seien mindestens bis Freitagmittag gesperrt, sagte ein Sprecher der französischen Bahn SNCF der Nachrichtenagentur AFP. Betroffen seien etwa die direkten Verbindungen Grenoble-Lyon, Grenoble-Valence und Grenoble-Veynes. Zahlreiche Lkw blieben zeitweise auf den eingeschneiten Straßen liegen. Die Behörden riefen Anwohner auf, das Auto stehen zu lassen. Außerdem wurden zahlreiche Straßen gesperrt.

Innerhalb weniger Stunden brach das Schneechaos über Frankreich herein. In Saint-Jean Bonnefonds brachen Bäume unter der Schneelast zusammen. AFP Foto:

Der Wetterdienst warnte in Höhenlagen vor bis zu 30 Zentimeter Schnee, örtlich sogar vor mehr als 50 Zentimeter. Die Schneefälle sollten den Meteorologen zufolge in der Nacht zu Freitag anhalten.



Österreich: Hunderte von der Außenwelt abgeschnitten

Schneechaos auch in Österreich. Unzählige umgestürzte Bäume, gekappte Stromleitungen und ein Krankenhaus, in dem Hunderte eingeschneit sind.

Seit der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versinkt ein Großteil des Landes in den gewaltigen Schneemassen.

In Kärnten, Salzburg, Osttirol und der Steiermark schneite es so heftig, dass tausende Haushalte ohne Strom dastehen. Das meldet die österreichische „Kronen Zeitung“.

Schneechaos in Österreich: Lawinengefahr legt Städte lahm

In den Städten und Dörfern nahe der Alpen hieß es zunächst: Lawinengefahr. So wurden unter anderem die Straßen in der Tiroler Ortschaft Defereggental gesperrt.



Um das heftige Winter-Chaos kontrollieren zu können, flogen Hubschrauber über die betroffenen Städte. Die Helfer wollten so umgestürzte Bäume lokalisieren und anschließend aus dem Weg räumen. Außerdem sollten noch stehende Bäume von den Schneemassen befreit werden.

Gewaltige Schneemassen legen weite Teile Österreichs lahm. Feuerwehr und Helfer arbeiten auf Hochtouren. dpa Foto:

Steiermark am schlimmsten von Schneemassen betroffen – 600 Menschen eingeschlossen

Die starken Schneefälle trafen vor allem die Steiermark im Süden Österreichs an der italienischen Grenze.



Schon ab dem frühen Abend mussten 4.000 Haushalte ohne Stromversorgung auskommen. Besonders schwerwiegend: Im Landeskrankenhaus Stolzalpe in der Steiermark sitzen fast 700 Personen fest. Neben 250 Mitarbeitern auch stationäre und ambulante Patienten, berichtet der Österreichische Rundfunk ORF.

Nach Angaben der Polizei sollte die Straße gegen Mittag kurz freigegeben werden, um die dringendsten Transportfahrten durchzuführen. Da aber weiterhin viele umgestürzte Bäume auf die Straße ragten, müssten anschließend die Aufräumarbeiten fortgesetzt werden.



Gewaltige Schneemassen legen das Leben in Österreich lahm. Umgestürzte Bäume behindern den Verkehr. dpa Foto:

Auch die Stromversorgung konnte weitestgehend in der Region wiederhergestellt werden: rund 200 Haushalte sind noch ohne Energie.

Salzburg: Schulen bleiben geschlossen

In Salzburg, nahe der bayerischen Grenze, fiel insgesamt 70 Zentimeter Neuschnee. Auch in der Großstadt hatte der plötzliche Wintereinbruch zahlreiche Straßensperrungen und Stromausfälle zur Folge. Weiterhin blieben einige Volksschulen geschlossen.

Nach Österreich: Droht auch uns ein heftiger Winter?

Die Lage bei unseren südlichen Nachbarn könnte noch einmal dramatisch werden: In der Nacht von Freitag auf Samstag ist jedoch mit weiteren Schneefällen zu rechnen – zumindest in Osttirol.



In Deutschland ist vorerst kein ähnliches Winter-Drama zu erwarten

Kommt das Schnee-Chaos aus Österreich jetzt nach Deutschland? Schließlich hatte auch Bayern in den vergangenen Jahren mit heftigen Wintereinbrüchen zu kämpfen.



Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) drohen in den Alpen bis Samstag zunächst Sturmböen bis zu 120 km/h. Im Süden des Landes herrscht derzeit die zweithöchste Unwetterwarnstufe.



Anschließend sind auch in der kommenden Woche stärkere Schneefälle „gering wahrscheinlich”, so der Wetterdienst.



Allerdings wird das Wochenende in Nordrhein-Westfalen windig und kühl. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte, ziehen am Freitagvormittag Windböen mit einer Stärke von bis zu 55 Kilometern pro Stunde durch das Sauerland und das Münsterland.



Im Hochsauerland sind vereinzelt auch noch stärkere Böen möglich. Ab dem Mittag soll der Wind laut DWD-Prognose deutlich abnehmen. Bei Temperaturen von 6 bis 8 Grad bleibt es den Rest des Tages über trocken und überwiegend bewölkt.

Schnee und Schneeregen im Sauerland möglich

In der Nacht zu Samstag kann es in den Regionen vom Sauerland bis nach Ostwestfalen gelegentlich regnen, ab einer Höhe von 600 Metern ist auch Schneeregen oder Schnee möglich. Dazu sinken die Temperaturen auf 4 bis 1 Grad, im Bergland auf -2 Grad. Örtlich kann es glatt werden. Der Samstag beginnt dann laut Vorhersage der DWD-Meteorologen bewölkt, später zeigt sich im Süden auch die Sonne. Dazu werden Temperaturen von maximal 5 bis 8 Grad erreicht, im Bergland maximal 4 Grad.

Auch in der Nacht zu Sonntag bleibt es trocken, bei Temperaturen von bis zu -1 Grad im Flachland und bis zu -4 Grad im Bergland warnt der DWD vor Glätte auf den Straßen. Der Sonntag zeigt sich dann freundlich und trocken bei maximal 7 Grad und schwachem bis mäßigem Wind aus Nordost. (swa)