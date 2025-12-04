Schimmelpilzgift entdeckt: Hersteller ruft zahlreiche Säfte zurück

Der Hersteller Rüter Fruchtsaft muss mehrere Saftsorten zurückrufen. In verschiedenen Chargen wurden erhöhte Werte des Schimmelpilzgifts Patulin festgestellt – der Verzehr kann gesundheitsschädlich sein.

Wie das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) mitteilt, wurden bei Kontrollen Grenzwertüberschreitungen des Schimmelpilzgifts Patulin festgestellt.

Das Toxin kann bei höherer Aufnahme Übelkeit, Magenreizungen und sogar Leberschäden verursachen. Betroffene Produkte sollten deshalb keinesfalls getrunken werden.

Zurückgerufen werden folgende 0,7-Liter-Flaschen:

Rüter Apfel-Birnen-Saft

MHD: 24.10.2026, 06.11.2026, 29.09.2027, 17.10.2027, 18.10.2027

Rüter Apfelpunsch alkoholfrei

MHD: keine Angabe

Rüter Apfel-Quitten-Saft

MHD: 17.10.2026, 24.10.2026, 30.10.2026, 06.11.2026, 17.10.2027, 18.10.2027

Rüter Apfelsaft klar

MHD: keine Angabe

Rüter Apfelsaft naturtrüb

MHD: 17.10.2026, 24.10.2026, 20.09.2027, 17.10.2027, 18.10.2027, 07.11.2027, 01.12.2027

Rüter Birnensaft

MHD: 17.10.2026, 24.10.2026, 06.11.2026, 17.10.2027

Da laut BVL keine vollständigen Vertriebslisten vorliegen, ist nicht nachvollziehbar, wo genau die betroffenen Flaschen verkauft wurden. Verbraucher sollen die Säfte daher vorsorglich prüfen und sie im jeweiligen Markt zurückgeben – eine Erstattung ist üblicherweise auch ohne Kassenbon möglich. Weitere Untersuchungen laufen. (mp)