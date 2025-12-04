mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Saft Flaschen Abfüllanlage

Eine Abfüllanlage für Saft (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Jan Woitas

Schimmelpilzgift entdeckt: Hersteller ruft zahlreiche Säfte zurück

kommentar icon
arrow down

Der Hersteller Rüter Fruchtsaft muss mehrere Saftsorten zurückrufen. In verschiedenen Chargen wurden erhöhte Werte des Schimmelpilzgifts Patulin festgestellt – der Verzehr kann gesundheitsschädlich sein.

Wie das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) mitteilt, wurden bei Kontrollen Grenzwertüberschreitungen des Schimmelpilzgifts Patulin festgestellt.

Das Toxin kann bei höherer Aufnahme Übelkeit, Magenreizungen und sogar Leberschäden verursachen. Betroffene Produkte sollten deshalb keinesfalls getrunken werden.

Zurückgerufen werden folgende 0,7-Liter-Flaschen:

Rüter Apfel-Birnen-Saft
MHD: 24.10.2026, 06.11.2026, 29.09.2027, 17.10.2027, 18.10.2027

Rüter Apfelpunsch alkoholfrei
MHD: keine Angabe

Rüter Apfel-Quitten-Saft
MHD: 17.10.2026, 24.10.2026, 30.10.2026, 06.11.2026, 17.10.2027, 18.10.2027

Rüter Apfelsaft klar
MHD: keine Angabe

Rüter Apfelsaft naturtrüb
MHD: 17.10.2026, 24.10.2026, 20.09.2027, 17.10.2027, 18.10.2027, 07.11.2027, 01.12.2027

Rüter Birnensaft
MHD: 17.10.2026, 24.10.2026, 06.11.2026, 17.10.2027

Da laut BVL keine vollständigen Vertriebslisten vorliegen, ist nicht nachvollziehbar, wo genau die betroffenen Flaschen verkauft wurden. Verbraucher sollen die Säfte daher vorsorglich prüfen und sie im jeweiligen Markt zurückgeben – eine Erstattung ist üblicherweise auch ohne Kassenbon möglich. Weitere Untersuchungen laufen. (mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test