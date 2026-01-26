Schießerei auf Fußballfeld – mindestens elf Tote, zahlreiche Verletzte

Unbekannte eröffnen auf einem Fußballfeld in Mexiko das Feuer. Zahlreiche Menschen sterben, weitere werden verletzt. Was ist bisher bekannt?

Auf einem Fußballfeld in Mexiko sind bei einem bewaffneten Angriff mindestens elf Menschen getötet worden. Zwölf weitere wurden verletzt, wie Medien unter Berufung auf die Stadtverwaltung der Stadt Salamanca im Bundesstaat Guanajuato berichteten. Die Hintergründe blieben zunächst unklar. In der Region sind gewalttätige kriminelle Gruppen in den Drogenhandel und den Treibstoffdiebstahl verwickelt.

Nach Schießerei auf Fußballfeld: Polizei sammelt mindestens hundert Patronenhülsen ein

Menschen hätten Fußball gespielt, als unbekannte Angreifer in zwei Fahrzeugen ankamen und auf die Anwesenden schossen, berichtete die Zeitung „El Sol de Salamanca“. Die Polizei sammelte demnach mindestens hundert Patronenhülsen ein. Zehn der Opfer starben den Behördenangaben zufolge auf dem Fußballfeld, eine weitere Person erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Das könnte Sie auch interessieren: Heftiger Wintereinbruch in den USA: Eine Million Haushalte ohne Strom

Der Bundesstaat Guanajuato liegt im Zentrum Mexikos und weist die höchste Mordrate landesweit auf. In der Stadt Salamanca, wo sich der Vorfall ereignete, befindet sich eine der wichtigsten Erdölraffinerien Mexikos. Zwei Verbrechergruppen kämpfen dort um die Kontrolle des Drogen- und des Treibstoffgeschäfts. Dazu zählt auch das Anzapfen von Pipelines des staatlichen Ölkonzerns Pemex. (dpa)