Schicksal ungewiss: Junge (10) steckt seit Tagen in Rohr fest

Bangen um den Jungen unter der Erde: Drei Tage nachdem ein Zehnjähriger in ein 35 Meter tiefes Betonrohr im Südwesten von Vietnam stürzte, versuchen Einsatzkräfte weiter, das Kind zu retten. Zuletzt hatte es kein Lebenszeichen mehr gegeben.

Wie vietnamesische Medien berichteten, wurde eine Kamera in das Rohr herabgelassen – aber: von dem Jungen keinen Ton und keine Bewegung. Helfer versuchten währenddessen weiter fieberhaft, die Erde mit Spezialgerät aufzuweichen und Platz zu schaffen, um die am unteren Ende geschlossene Betonröhre mittels eines Krans aus der Erde zu ziehen. Laut nationalem Such- und Rettungsdienst sei die Rettung des Zehnjährigen nach drei Tagen voller Bemühungen nun in der „Endphase“. Ob der Junge noch lebt, ist ungewiss.

Das war passiert: Der Junge, dessen Name mit Nam angegeben wird, war am Samstag in das Rohr auf dem Gelände einer Baustelle gestürzt, wo eine Brücke gebaut wird. Wie die Zeitung „VNExpress“ berichtet, soll er dabei gewesen sein, weggeworfene Gegenstände zu sammeln, die noch brauchbar waren.

Vietnam: Zehnjähriger Junge stürzt in Rohr

Medienberichten zufolge hatte der Junge nach seinem Sturz zunächst wohl um Hilfe gerufen, seine Schreie waren laut „VNExpress“ nach zehn Minuten jedoch verstummt. Einsatzkräfte hatten immer wieder Sauerstoff in die Tiefe gepumpt.

Das Rohr, in das Nam gefallen war, hat nur einen Durchmesser von etwa 25 Zentimetern. Somit ist es eigentlich schwer vorstellbar, dass ein Zehnjähriger da hineinpasst und dann auch noch so tief fällt. Der Raum darin sei „nur so breit wie die Hand eines Erwachsenen“, sagte einer der Helfer an der Baustelle, die das Kind zu retten versuchten.

Das hier könnte Sie auch interessieren: Er meditierte dort: Taucher retten Mönch aus überfluteter Höhle

Über den Fall von Nam war in den vergangenen Tagen in Vietnam umfangreich berichtet worden – und erinnerte an einen Fall in Vietnams Nachbarland Thailand. Dort war 2018 in einer spektakulären Rettungsaktion eine Jugendfußballmannschaft aus einer unterirdischen Höhle nahezu unverletzt gerettet worden. Die Gruppe war dort zwei Wochen eingesperrt gewesen. Ob die Geschichte von Nam auch so gut ausgeht, ist derzeit noch ungewiss. (alp/dpa)