Scheibe zersplittert: Schüsse auf die Wuppertaler Schwebebahn?

Mit einem Schrecken sind Fahrgäste der Wuppertaler Schwebebahn davongekommen, als diese während der Fahrt beworfen oder beschossen wurde. Einsatzkräfte waren schnell vor Ort. Unklar ist noch, was hinter dem Vorfall steckt.

Zwei Scheiben seien beschädigt, Verletzte gebe es nicht, sagte ein Polizeisprecher der dpa. Möglicherweise seien Steine auf die Schwebebahn geworfen worden. Das Glas der Sicherheitsscheiben sei nur gesplittert.

Attacke auf Schwebebahn – auch Pkw beschädigt

Die genaue Ursache sei noch unklar, die Wagen seien nun im Depot und sollen am Mittwoch weiter untersucht werden, wie der Sprecher sagte. Es gebe auch Schäden an einem Pkw – und in dessen Nähe sei ein Stein gefunden worden. „Eventuell wurden Steine von einem Parkhaus herabgeworfen – oder mit einer Zwille geschossen.“

Die Stadtwerke hatten zuvor auf ihrer Facebook-Seite mitgeteilt, am Abend sei auf die Schwebebahn geschossen worden. Der Betrieb der Bahn war danach ab etwa 18.30 Uhr unterbrochen, wurde aber noch am Abend wieder aufgenommen.

Das könnte Sie auch interessieren: Klimaentscheid: Bekommt Hamburg ein Fahrverbot für Benziner und Diesel?

„Nach den polizeilichen Untersuchungen konnten wir den Betrieb nun doch schneller als gedacht wieder aufnehmen“, schrieben die Stadtwerke weiter. „Ein herzliches Dankeschön an alle Fahrgäste für eure Geduld und euer Verständnis. Und ein großes Dankeschön an die Einsatzkräfte vor Ort für die schnelle und professionelle Arbeit!“ (dpa)