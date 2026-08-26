Techno-Fans verstecken Drogen: Was ein Spezialteam auf einem Festivalgelände in England alles ausgegraben hat und wie die Polizei darauf reagiert.

Die Polizei hat auf dem Gelände des Techno-Festivals Creamfield rund 204 Lachgas-Behälter gefunden. Polizei Cheshire

Auf dem Festivalgelände im englischen Daresbury haben Polizisten eine große Menge Drogen ausgegraben. Noch bevor die Besucher das Creamfields Festival betreten konnten, durchsuchte die Polizei das Gelände nach versteckten Rauschmitteln. Die Polizei Cheshire sprach von einer ungewöhnlichen „Schatzsuche“.

Die Einsatzkräfte stellten unter anderem rund 204 Behälter mit Lachgas sowie größere Mengen Ecstasy, MDMA und Ketamin sicher. Die Drogen waren in Taschen versteckt oder direkt im Boden vergraben. Für die Suche war ein Spezialteam der Polizei im Einsatz.

Polizei-Superintendent Andy Blizard zeigt sich davon wenig beeindruckt. Jedes Jahr würden dreiste Festivalbesucher versuchen, die Polizei auszutricksen – vergrabene Taschen seien dabei längst keine Seltenheit mehr. Nun könnten einige allerdings enttäuscht sein, wenn sie ihren „Schatz“ an den markierten Koordinaten nicht mehr wiederfinden.

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Wer seine vergrabene Tasche oder seinen versteckten Rucksack vermisst, kann sich laut Blizard bei der Polizei melden. Die Beamten geben die Gegenstände zurück – allerdings ohne den illegalen Inhalt.

Das Creamfields Festival findet vom 27. bis 31. August in Daresbury statt. Es zählt zu den größten und bekanntesten Techno-Festivals weltweit und zieht jährlich bis zu 80.000 Besucher an. Superintendent Blizard betont, dass auf dem Festival eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Drogen gilt. Die Suchaktionen sollen bis zum Festivalbeginn fortgesetzt werden. (pli)