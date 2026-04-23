Schah-Sohn Pahlavi bei Berlin-Besuch mit roter Flüssigkeit beschmiert

Beim Besuch des Schah-Sohns Reza Pahlavi ist es zu einem Zwischenfall gekommen. Was ist passiert?

Der iranische Exilpolitiker Reza Pahlavi ist bei seinem Berlin-Besuch mit einer roten Flüssigkeit bespritzt worden. Der Täter wurde zu Boden gebracht und von der Polizei festgenommen, wie ein Reporter vor Ort beobachtete. Ein Polizeisprecher sagte, dass der Mann zu seiner Identität und seinem Motiv befragt werde.

Schah-Sohn Pahlavi wurde an Hals und Schulter beschmiert

In einer ersten Mitteilung hatte die Polizei von einem Tomatenwurf gesprochen, änderte ihre Angaben aber später und sprach dann lediglich von einer roten Flüssigkeit. Aus Pahlavis Team hieß es, es sei Tomatensoße gespritzt worden. Der Politiker wurde an Hals und Schulter beschmiert.

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Die Attacke ereignete sich, nachdem der Sohn des 1979 gestürzten Schahs in der Bundespressekonferenz zu Gast war. Der 65-Jährige reagierte gelassen auf den Vorfall und winkte anschließend seinen Unterstützern vor dem Gebäude zu. (dpa/mp)