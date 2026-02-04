Schaffner bei Ticketkontrolle totgeschlagen

Er wollte einen 26-Jährigen kontrollieren – und bezahlte das mit seinem Leben. Ein 36 Jahre alter Mitarbeiter der Deutschen Bahn ist so brutal zusammengeschlagen worden, dass er seinen Verletzungen erlegen ist.

Bei einer Ticketkontrolle in einem Regionalexpress ist ein Zugbegleiter im Kreis Kaiserslautern am Montag so schwer verletzt worden, dass er kurze Zeit später im Krankenhaus starb. Nach Angaben der Polizei griff ein 26 Jahre alter Mann den 36 Jahre alten Mitarbeiter der Deutschen Bahn (DB) am Montagabend an, als der Zug gerade den rheinland-pfälzischen Bahnhof Landstuhl verließ. Der 26-Jährige befindet sich in U-Haft.

Da der Mann keinen Fahrschein vorzeigen konnte, sollte er des Zuges verwiesen werden – daraufhin kam es laut Polizei zum Angriff. Der Zugbegleiter wurde demnach vor Ort reanimiert. Fahrgäste leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Polizei.

Schaffner totgeschlagen: Verdächtiger in U-Haft

Der lebensgefährlich Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Einsatzkräfte der Landespolizei des Saarlandes und der Bundespolizei nahmen den Tatverdächtigen fest. Die Kriminaldirektion Kaiserslautern ermittelt zu den Hintergründen des Geschehens und zum Tatablauf.

Bei dem mutmaßlichen Täter handele es sich um einen Griechen ohne Wohnsitz in Deutschland, sagte eine Polizeisprecherin. Der 26-Jährige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Zum genauen Tathergang lagen zunächst keine näheren Angaben vor. „Zur Tatwaffe oder möglichen Tatwerkzeugen können wir nichts sagen“, sagte die Sprecherin.

Deutsche Bahn-Chefin: „fassungslos und traurig“

Die Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn, Evelyn Palla, schrieb in einem Beitrag auf der Plattform Linkedin, der Tod des Mitarbeiters mache sie „fassungslos und traurig“. „Wir alle bei der Deutschen Bahn verurteilen diesen schrecklichen Gewaltexzess und den völlig sinnlosen Tod des Kollegen aufs Schärfste. Wir alle müssen uns die Frage stellen, warum es immer wieder zu solchen Gewaltausbrüchen kommt.“ Es sei ein schwarzer Tag für alle Eisenbahnerinnen und Eisenbahner, ihr tiefes Mitgefühl gelte seinen Angehörigen, Freunden und Kollegen.

Palla hatte bereits am Dienstag erklärt, dass die Zahl von Übergriffen auf DB-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steigen würde. „Die Hemmschwelle für Gewalt in unserer Gesellschaft sinkt.“ Zusammen mit Arbeitnehmervertretern und Partnern müsse mehr zum Schutz der Kolleginnen und Kollegen getan werden. „Taten wie diese müssen uns alle wachrütteln“, so Palla. (dpa)