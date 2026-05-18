Scaloppine al limone: Zaubern Sie an Pfingsten den Sommer auf den Tisch

Zartes Kalbfleisch, frische Zitrone, cremige Sauce: Das klingt nach sommerlichem Hochgenuss. Lesen Sie hier, wie Sie an Pfingsten mit Scaloppine al limone den Sommer nach einem Rezept von Food-Bloggerin Julia Uehren auf den Tisch zaubern – mit Tipps für passende Beilagen und die perfekte Weinbegleitung.

Als Scaloppine bezeichnet man in Italien hauchdünn geklopfte Schnitzelchen – traditionell aus Kalbfleisch. Durch das Klopfen wird das Fleisch so zart, dass es fast schon auf der Zunge schmilzt. Ich serviere die Scaloppine in Zitronensoße, also al limone.

Scaloppine al limone: Kalbsfond bringt Umami rein

Dafür verwende ich neben den traditionellen Zutaten – Zitronensaft, Zitronenabrieb, Olivenöl und Butter – noch ein wenig Kalbsfond. Während die Zitrusaromen für eine wunderbare Frische sorgen, bringen Olivenöl und Butter eine leichte Bindung und eine tolle Cremigkeit ins Gericht. Der Kalbsfond sorgt für eine Portion Umami und eine gewisse Tiefe in dem ansonsten leichten Gericht.

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Als Beilage passt ein schlichtes Risotto, oder – wenn es schnell gehen soll – geröstetes Weißbrot. Meine Weinempfehlung zu Scaloppine al limone kommt natürlich aus Italien: Wer es frisch und saftig mag, serviert einen Vermentiono aus Bolgheri, der mit seinen Zitrusaromen gut mit der Zitronensauce harmoniert. Wer eher einen körperreichen Wein bevorzugt, kann einen Fiano di Avellino aus der Region Kampanien wählen.

Zutaten für 2 Portionen Scaloppine al limone

1,5 Bio-Zitronen

4 EL Olivenöl

Salz

Pfeffer

400 g Kalbfleisch (Oberschale)

4 EL Kalbsfond

2 EL Butter (kalt)

8 g Petersilie (glatt)

Zubereitung