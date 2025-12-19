Royal-Schock: Kronprinzessin Mette-Marit braucht eine neue Lunge

Seit Jahren leidet Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit unter einer chronischen Lungenkrankheit. Jetzt hat sich ihr Zustand verschlechtert und Mette-Marit muss sich auf eine Lungentransplantation vorbereiten.

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (52) muss sich einer Lungentransplantation unterziehen. Das teilte der norwegische Hof mit. Demnach habe sich der Zustand der Kronprinzessin aufgrund ihrer chronischen Lungenkrankheit in den vergangenen Monaten so sehr verschlechtert, dass die Operation der nächste notwendige Schritt sei. Wann Mette-Marit auf die Warteliste für die Lungentransplantation gesetzt werde, stehe noch nicht fest, sagte der Arzt der Kronprinzessin, Are Martin Holm, laut der Mitteilung.

Prinzessin Mette-Marit machte Krankheit 2018 publik

„Ich hatte immer gehofft, dass wir die Krankheit mit Medikamenten in Schach halten können“, sagte Mette-Marit in einem Interview mit dem Fernsehsender NRK. Jetzt habe sich ihr Zustand aber schneller verschlechtert, als sie und ihre Ärzte gehofft hatten.

Bei der Kronprinzessin war vor sieben Jahren eine seltene Form der Lungenfibrose festgestellt worden – sie selbst hatte die Erkrankung im Oktober 2018 öffentlich gemacht. Dabei handelt es sich um eine chronische Lungenkrankheit, die unter anderem zu Atemnot führen kann. Deswegen musste die Kronprinzessin immer wieder offizielle Termine absagen. (dpa/mp)