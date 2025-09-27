Rollender Schrotthaufen: Polizei zieht Reisebus aus dem Verkehr

Die Autobahnpolizei hat auf der A6 bei Kaiserslautern einen völlig maroden Reisebus aus dem Verkehr gezogen.

An dem ausländischen Fahrzeug seien unter anderem der Hauptrahmen durchgerostet und teilweise abgerissen gewesen, wie die Polizeidirektion Kaiserslautern berichtete. Zudem war eine Bremse defekt, ein Rad ohne Druckluft, die Lenkung beschädigt, ebenso Beleuchtung und Scheibenwischer. Auch der Notausstieg habe nicht funktioniert.

Der Bus ohne Fahrgäste war in der Nacht am Autobahnkreuz Landstuhl liegen geblieben. Der Fahrer gab an, ein Problem mit der Fahrzeugbatterie zu haben. Beim Überbrücken entdeckten die Beamten erste Mängel, worauf der Bus auf einen Parkplatz geschleppt wurde. Bei Tageslicht fanden die Kontrolleure weitere Defekte. Das Fahrzeug wurde in langsamer Fahrt zu einer Prüfstelle begleitet – dort wurde die Weiterfahrt endgültig untersagt. (dpa)