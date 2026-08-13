Seit Monaten wartet Deutschland auf einen Lotto-Hauptgewinn. Auch bei der jüngsten Ziehung hatte niemand alle richtigen Zahlen. Der Jackpot bleibt riesig.

Der Lotto-Jackpot in Maximalhöhe von 50 Millionen Euro ist erneut nicht geknackt worden. Bei der Ziehung am Mittwoch blieb die höchste Gewinnklasse beim Spiel „6aus49“ zum 40. Mal in Folge unbesetzt, wie der Deutsche Lotto- und Totoblock mitteilte.

Seit dem 25. März hat damit niemand mehr die sechs richtigen Gewinnzahlen plus Superzahl getippt. Schon nach 38 Ziehungen hatte Lotto Bremen von der längsten Jackpot-Phase seit Beginn der Lotterie im Jahr 1955 gesprochen.

Nächste Ziehung am Samstag erneut mit rund 50 Millionen Euro

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Drei Spielerinnen oder Spieler kamen dem Hauptgewinn diesmal zumindest nahe: Je ein Tipp aus Niedersachsen und zwei aus Nordrhein-Westfalen hatte sechs richtige Zahlen, aber nicht die passende Superzahl. Dafür gibt es jeweils knapp 637.000 Euro.

Bei der nächsten Ziehung am Samstag liegen erneut rund 50 Millionen Euro in der höchsten Gewinnklasse. Beim Spiel „6aus49“ ist diese Summe als Obergrenze festgelegt. Die Chancen auf den Hauptgewinn sind äußerst gering. (dpa/mp)