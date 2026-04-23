Rhabarber im Blätterteig: Dieses Dessert begeistert Gäste

Die Rhabarbersaison läuft – und dieses Rezept zeigt das Frühlingsgemüse von seiner süßesten Seite. In knusprigem Blätterteig verpackt wird Rhabarber zum perfekten Dessert für Gäste.

Rhabarber kennt man meist als Kompott oder Kuchen. Doch dieses Rezept bringt Abwechslung auf den Tisch: Die leicht säuerlichen Stangen werden in Blätterteig eingeschlagen und im Ofen knusprig gebacken. Außen goldbraun, innen weich und fruchtig – so entsteht ein Dessert, das einfach gelingt und optisch etwas hermacht.

Der Trick: Durch etwas Zucker oder Honig wird die Säure des Rhabarbers ausgeglichen, während der Blätterteig für die nötige Süße und den Crunch sorgt. Wer mag, kann zusätzlich Vanille oder Zimt verwenden, um dem Dessert eine warme Note zu geben.

Zutaten für 4 Portionen

1 Rolle Blätterteig (aus dem Kühlregal)

400 g Rhabarber

3–4 EL Zucker oder Honig

1 Päckchen Vanillezucker

1 Ei

Puderzucker zum Bestäuben

Zubereitung der Rhabarber-Taschen

Den Rhabarber waschen, ggf. schälen und in etwa fingerlange Stücke schneiden. Mit Zucker und Vanillezucker vermengen und kurz ziehen lassen. Den Blätterteig ausrollen und in Rechtecke schneiden. Die Rhabarberstücke darauf verteilen und den Teig zu kleinen Taschen oder Päckchen zusammenklappen. Die Ränder gut andrücken. Das Ei verquirlen und die Taschen damit bestreichen. Im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad (Ober-/Unterhitze) etwa 15–20 Minuten backen, bis der Teig goldbraun ist. Etwas abkühlen lassen und mit Puderzucker bestäuben.

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Dazu passt Vanillesauce, eine Kugel Eis oder etwas Joghurt. Wer es noch raffinierter mag, kann die Füllung mit Erdbeeren kombinieren oder gehackte Nüsse ergänzen – so wird aus dem einfachen Rezept ein vielseitiges Dessert für jede Gelegenheit.