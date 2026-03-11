Rettungshubschrauber landet auf der Fahrbahn – Autofahrer fährt Pilot an

Ein Rettungshubschrauber landet wegen eines schweren Unfalls auf der Fahrbahn. Das scheint einen Autofahrer zu stören, er soll den Piloten angefahren haben. Was genau ist passiert?

Ein unbekannter Autofahrer soll den Piloten eines Rettungshubschraubers während eines Einsatzes in Mittelhessen angefahren haben. Der Mann im Alter zwischen etwa 65 und 70 Jahren sei danach geflüchtet, teilte die Polizei mit. Sie sucht nun nach Zeugen.

Einsatz bei Schotten: Genervter Autofahrer fährt gegen das Bein des Piloten

Am Sonntag war es auf einer Bundesstraße bei Schotten (Vogelsbergkreis) zu einem schweren Unfall gekommen. Die Einsatzkräfte sperrten laut Polizei die Bundesstraße, der Rettungshubschrauber landete auf der Fahrbahn. „Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Unbekannte in einer dunklen Limousine zunächst an der Absperrung vorbei, woraufhin sich der Pilot auf die Fahrbahn vor seinen Hubschrauber stellte und den Fahrer ansprach“, schrieb die Polizei.

„Dieser zeigte jedoch wenig Verständnis für die Sperrung und fuhr im weiteren Verlauf gegen das Bein des Piloten“. Anschließend habe er sein Auto gewendet und sei davongefahren. Der Pilot wurde demnach nicht verletzt. (dpa/mp)