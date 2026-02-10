Rentner an Bahnsteig vor Zug gestoßen – Fall weckte Erinnerungen an Hamburg

In Deutschland schockte jüngst ein ähnlicher Fall die Menschen. Nun wurde in der Schweiz ein wartender Bahngast laut Polizei vor einen Zug gestoßen. Der Täter soll sein Opfer zuvor angesprochen haben.

In der Schweiz hat ein Unbekannter nach Polizeiangaben einen Rentner vor einen einfahrenden Zug gestoßen. Der Mann wurde dabei schwer am Bein verletzt, schwebt aber nicht in Lebensgefahr, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag am Bahnhof Grenchen im Kanton Solothurn.

Rentner vor Zug gestoßen: Unglück in der Schweiz erinnert an Tat von Wandsbek

Unmittelbar vor der Tat soll der Unbekannte den Rentner laut ersten Ermittlungen nach Geld gefragt haben. Später sei der bärtige Tatverdächtige mit seinem Rucksack zu Fuß geflüchtet, so die Polizei. Es werden Zeugen gesucht.

In Deutschland hatte jüngst eine ähnliche Tat in einer Hamburger U-Bahnstation für Entsetzen gesorgt. Laut Polizei besteht der Verdacht auf ein Tötungsdelikt. Ein 25-Jähriger soll eine junge Frau gegriffen und sich mit ihr vor die einfahrende U-Bahn gestürzt haben. Der Mann und die 18-Jährige starben. (dpa/mp)