Rekordbelohnung! Eine Million Euro für Hinweise auf Brandanschlag

Nach dem Anschlag auf ein Starkstromkabel in Berlin Anfang Januar lobt der Bund eine Rekordsumme für Hinweise auf die Täter aus.

Anfang Januar verübten Unbekannte einen Brandanschlag auf ein Starkstromkabel in Berlin. Der folgende Stromausfall betraf 45.000 Haushalte, mehrere Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen sowie 2200 Gewerbekunden. Erst nach Tagen war die Stromversorgung wieder hergestellt.

Brandanschlag auf Stromkabel in Berlin: Zeugen gesucht

Zwar tauchten mehrere Selbstbezichtigungen im Internet auf, in denen mutmaßlich linksextremistische „Vulkangruppen“ die Verantwortung für den Anschlag übernahmen – trotzdem gibt es noch keinen großen Ermittlungserfolg. Nun wenden sich Bundeskriminalamt (BKA) und der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit.

Hinweise auf die Täter können unter der Telefonnummer (0800) 01 30 110 oder online abgegeben werden. Für Hinweise, die bis zum 24. Februar eingehen und die zur Ermittlung der Täter führen, hat das BKA eine Belohnung von einer Million Euro ausgesetzt.

Rekordbelohnung für Hinweise auf Brandanschlag

Das dürfte eine der höchsten Belohnungen für Hinweise auf Straftäter sein, die in der deutschen Geschichte je ausgelobt wurden. Die Berliner Innensenatorin Iris Spranger (SPD) sprach gegenüber dem rbb von einem Ausnahmefall: „Das ist ein einmaliger Vorgang. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass der Bund in so einer Größenordnung und in so einer Situation es so gemacht hat.“

Lediglich bei den Anschlägen der RAF wurden ähnlich hohe Summen als Belohnung versprochen: Nach dem Mord am Deutsche-Bank-Manager Alfred Herrhausen wurden laut übereinstimmenden Medienberichten insgesamt vier Millionen Mark (2,04 Millionen Euro) Belohnung für Hinweise ausgelobt. Ähnlich hoch war laut „Süddeutscher Zeitung“ die Belohnung für Hinweise nach dem RAF-Anschlag auf den Siemens-Forschungsleiter Karl Heinz Beckurts: 3,1 Millionen Mark (1,59 Millionen Euro). In beiden Fällen konnten die Täter bis heute nicht ermittelt werden.