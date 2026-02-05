Rekord-Kälte in Florida sorgt für seltenes Phänomen

Ungewöhnliche Kälte hat im sonst sonnenverwöhnten US-Bundesstaat Florida massenhaft Leguane von den Bäumen purzeln lassen. Die Wildschutzbehörde nutzt diese Gelegenheit.

Bei Temperaturen unter 10 Grad Celsius verlangsamen die wechselwarmen Echsen ihre Körperfunktion – bis hin zu einer Kältestarre, die sie den Halt verlieren lässt, wie örtliche Medien berichteten. Die drachenähnlichen Tiere stürzen dann, meist unverletzt, regungslos zu Boden. Wenn es wärmer wird, erholen sie sich wieder.

Kälte in Florida: Erstarrte Echsen werden von Fachleuten getötet

Das Phänomen ist in Florida bekannt. Neu ist aber, dass die Wildschutzbehörde (FWC) dieses Mal die Gelegenheit genutzt hat, um die bis zu zwei Meter langen Reptilien in größerem Stil beseitigen zu lassen. Der Grüne Leguan sei eine invasive Art, die den örtlichen Ökosystemen und der Wirtschaft schade, hieß es in einer Mitteilung.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: U-Bahn-Mord: Geschichte eines sinnlosen Todes

Geschichte eines sinnlosen Todes Block-Prozess: Wird der Patriarch doch noch angeklagt?

Wird der Patriarch doch noch angeklagt? Streit um Haus-Sanierung: Erst Leerstand, jetzt Brandstiftung

Erst Leerstand, jetzt Brandstiftung Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: Der große Transfer-Check & Khedira schwärmt vom neuen HSV

Der große Transfer-Check & Khedira schwärmt vom neuen HSV 28 Seiten Plan 7: Opern-Horror mit Donald Trump, Hype um Rap-Star Apache 207 & Ideen für Wochenendtrips

Bewohner erhielten daher für zwei Tage die Erlaubnis, die erstarrten Echsen zu FWC-Standorten zu bringen und dort von Fachleuten „auf humane Weise” töten zu lassen oder an lizenzierte Tierhändler außerhalb des Bundesstaates weiterzugeben. Insgesamt seien an den Standorten 5195 der Echsen abgegeben worden, teilte die FWC am Mittwoch (Ortszeit) mit.

Das könnte Sie auch interessieren: Erfrorene Menschen, Massencrashs: Verheerender Wintersturm hat USA im Griff

Die Population des Grünen Leguans (Iguana iguana) in Südflorida sei seit der ersten Sichtung in den 1960er Jahren Schätzungen zufolge bis auf eine Million Tiere angewachsen und habe sich zu einer Plage entwickelt, hieß es in Medienberichten. Die von Argentinien bis Mexiko verbreiteten Echsen bedrohen demnach nicht nur einheimische Pflanzenarten, sondern graben auch Löcher, die Häuser und Gehwege beschädigen. (dpa/mp)