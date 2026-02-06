Reisebus brennt auf Autobahn komplett aus – kilometerlanger Stau

In Nordrhein-Westfalen nimmt auf der Autobahn eine ganz normale Fahrt in einem Reisebus ein jähes Ende: Es brennt, doch die sieben Fahrgäste können sich noch in Sicherheit bringen.

Der Reisebus ist am Morgen auf der Autobahn 52 bei Ratingen am Breitscheider Kreuz vollständig ausgebrannt. Die sieben Menschen in dem Fahrzeug seien alle rechtzeitig herausgekommen und es sei niemand verletzt worden, gaben Polizei und Feuerwehr bekannt.

Die Autobahn blieb in Fahrtrichtung Essen für mehrere Stunden gesperrt. Zeitweise bildete sich ein kilometerlanger Stau. Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt im Motorraum.

Brand im Bus auf Autobahn: Auch Koffer fingen Feuer

Der Bus hatte ein ukrainisches Kennzeichen, er brannte komplett aus – auch die Koffer unten im Fahrzeug verbrannten. Der Fahrer stoppte den Wagen auf der rechten Spur. Am Nachmittag wurde die Strecke wieder freigegeben.

Pendler auf der Strecke sind leidgeprüft: Erst kürzlich war der Autobahnabschnitt zwischen Breitscheid und Essen eine Woche lang gesperrt gewesen. (dpa/mp)